Στις 16 Γενάρη (έως 7 Φεβρουαρίου) θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Καμερούν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Εκεί θα βρίσκεται και η Γουινέα, η οποία ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πλέον «ομοιογενή» ομάδα. Και αυτό οφείλεται στο ότι στην προεπιλογή των 30 παικτών κλήθηκαν 11 με το επίθετο Καμαρά.

Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνεται ο Μαντί Καμαρά του Ολυμπιακού, καθώς κλήθηκαν σε κάθε χώρα μόνο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα εγχώρια πρωταθλήματα και όχι στο εξωτερικό.

If you want your son to play in the home based national team of Guinea, name him CAMARA. Eleven of the country's 30 man squad preselected for the in are called CAMARA. So sweet to run live match commentaries with such a team. @NuhuAdams_@ekondedaniel4@UsherKomugisha pic.twitter.com/IQiPVVixZT

— Dewah Fabrice Teh Real(@teh_dewah) January 5, 2021