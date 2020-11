Λίβερπουλ: Πρώτη μέρα στο νέο, εντυπωσιακό προπονητικό κέντρο! (pics & vid)

Το προπονητικό στο Μέλγουντ, ύστερα από 70 ολόκληρα χρόνια, ανήκει πια στο παρελθόν για τη Λίβερπουλ.

Πλέον, το ΑΧΑ Training Centre στο Κίρκμπι θα αποτελεί στο στρατηγείο του Κλοπ και των reds γενικότερα.

Μάλιστα, οι άνθρωποι του συλλόγου έκαναν τα αποκαλυπτήρια του νέου προπονητικού το οποίο είναι εντυπωσιακό.

«Είναι ένα όμορφο κτήριο. Διαθέτει ό,τι χρειάζεται κάποιος για το τώρα και το μέλλον. Ο χώρος εργασίας είναι πραγματικά αυτός που συνεπαίρνει πραγματικά. Οι αγωνιστικοί χώροι είναι ξεκάθαρα απίστευτοι. Τα γραφεία, οι χώροι αποκατάστασης, το γυμναστήριο είναι ξεχωριστοί. Έχουμε δημιουργήσει επίσης, γήπεδο paddle, τένις, beach soccer και beach volley.

H σχέση με την Ακαδημία θα είναι πιο στενή από ποτέ.

Πιστεύω ότι ήταν μια καλή στιγμή, ειδικά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος πάλι», λόγια που δίνουν την ταυτότητα του νέου προπονητικού κέντρου της Λίβερπουλ!

Εντυπωσιακό εσωτερικό:

Μια ματιά από... ψηλά με τη βοήθεια της κάμερας:

A new era begins

Welcome to the @AXA Training Centre... pic.twitter.com/mmu0To8IOK

— Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020