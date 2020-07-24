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Μίλαν: Η φαουλάρα του Τσαλχάνογλου! (vid)

Μίλαν: Η φαουλάρα του Τσαλχάνογλου! (vid)

Μίλαν: Η φαουλάρα του Τσαλχάνογλου! (vid)

Tρομερό φάουλ από τον Τσαλχάνογλου ο οποίος άνοιξε το σκορ για τη Μίλαν στο Σαν Σίρο με την Αταλάντα. 

Δείτε τη γκολάρα του Τσαλχάνογλου με εκτέλεση φάουλ κόντρα στην Αταλάντα. 

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