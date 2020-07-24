Δείτε τη γκολάρα του Τσαλχάνογλου με εκτέλεση φάουλ κόντρα στην Αταλάντα.
Çalhanoğlu is unreal, what a freekick. There was only one place he could've put that shot. And he did pic.twitter.com/4CANajNQxO
— Natalia (@Halfspace_Queen) July 24, 2020
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Tρομερό φάουλ από τον Τσαλχάνογλου ο οποίος άνοιξε το σκορ για τη Μίλαν στο Σαν Σίρο με την Αταλάντα.
Δείτε τη γκολάρα του Τσαλχάνογλου με εκτέλεση φάουλ κόντρα στην Αταλάντα.
Çalhanoğlu is unreal, what a freekick. There was only one place he could've put that shot. And he did pic.twitter.com/4CANajNQxO
— Natalia (@Halfspace_Queen) July 24, 2020