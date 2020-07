Δείτε τη γκολάρα του Τσαλχάνογλου με εκτέλεση φάουλ κόντρα στην Αταλάντα.

Çalhanoğlu is unreal, what a freekick. There was only one place he could've put that shot. And he did pic.twitter.com/4CANajNQxO

— Natalia (@Halfspace_Queen) July 24, 2020