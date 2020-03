UltimateQuaranTeam: Ώρα για μεγάλη μπάλα!

«Λουκέτο» έχει μπει σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εξαιτίας της έξαρσης του κορονοϊού με αποτέλεσμα το βλέμμα να επικεντρώνεται στα μεγάλα ραντεβού των ομάδων από την… τηλεόραση! Μια καλή ιδέα από τη στιγμή που είσαι κλεισμένος στο σπίτι για να περάσεις την ώρα σου.

Πολλές ομάδες ποδοσφαίρου διοργανώνουν τα δικά τους τουρνουά FIFA, με τους viewers να έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν ζωντανά μέσω live stream. Υπάρχει και η δυνατότητα donate προκειμένου ο κόσμος να δωρίσει χρήματα για την καταπολέμηση του Covid-19. Το #UltimateQuaranTeam είναι ένα από τα μεγάλα τουρνουά του παιχνιδιού, καθώς 128 ομάδες από τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτό. Σκοπός η συγκέντρωση τουλάχιστον 50.000 δολαρίων ώστε στη συνέχεια τα χρήματα να δοθούν σε νοσοκομεία και όχι μόνο.

Βέβαια, για όσους θέλουν να μάθουν μυστικά και κόλπα του FIFA, μπορούν να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα με επαγγελματίες players όπως οι Τεκζ, Ετζ και Μποραλέτζεντ.

Τα μαθήματα κοστίζουν 10 δολάρια και μπορεί οποιοσδήποτε να ξεκινήσει. Τα χρήματα θα πάνε στο Ταμείο Αρωγής Αλληλεγγύης COVID-19 για την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO). «Με όλη την πρόσφατη εξέλιξη που συμβαίνει γύρω από το COVID-19 και την παγκόσμια πανδημία, βλέπουμε και πάλι μια άλλη ευκαιρία όπου ο κόσμος αποφασίζει να ενωθεί μαζί και να καταπολεμήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από αυτή την παγκόσμια κατάσταση».

Τι είναι το «UltimateQuaranTeam»;

Ετσι, 128 ομάδες συναντήθηκαν για ένα μεγάλο τουρνουά FIFA20, του έδωσαν το όνομα «FIFA Ultimate Quaran Team» και όλοι βρέθηκαν στη σέντρα για να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους, αυτές που άφησαν για λίγο στα αποδυτήρια λόγω του Covid-19. Μπορεί τα ποδοσφαιρικά παπούτσια να έμειναν κλειδωμένα, ωστόσο οι... καλύτεροι των ομάδων με σύμμαχο το ένστικτο του σκόρερ άρχισαν τη μάχη που θα αναδείξει την κορυφαία ομάδα. Η ιστορική Λέιτον Όριεν φιλοξενεί το τουρνουά των 128 ομάδων και στο κάλεσμά της ανταποκρίθηκαν μεγάλες ομάδες της Ευρώπης! Σίτι και Γουέστ Χαμ βάζουν λάμψη και μαζί τους συμμετέχουν ομάδες από τη Serie A, την Eredevisie, τη La Liga και τις τέσσερις κατηγορίες της Αγγλίας. Μαζί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στην πρώτη φάση της διοργάνωσης είδε τη Μίντιλαντ να του κλείνει τον δρόμο για τη διάκριση, μιας και ηττήθηκε με 2-1! Ο Άκπομ προσπάθησε, αλλά βρήκε μόλις μια απάντηση (με τον Κάρολ Σφιντέρσκι) στα δύο πολύ γρήγορα γκολ που δέχθηκε από τον παίκτη που εκπροσώπησε την ομάδα από τη Δανία.

It's Orlando City ( @FIFA_Abe ) vs. Feyenoord ( @YimmieHD ) in the first round of the 128 team #UltimateQuaranTeam #FIFA20 Tournament. https://t.co/DE8y2yzMEp

Η ιδέα είναι να ψυχαγωγήσει τους φιλάθλους, ενώ ταυτόχρονα στόχος είναι η συγκέντρωση χρημάτων για να βοηθηθούν και τα μικρά κλαμπ που κινδυνεύουν με αφανισμό, αλλά και τα νοσοκομεία της χώρας! Τα ματς είναι νοκ άουτ και το μοντέλο είναι ανάλογο του FA Cup. Eπτά γύροι συμπεριλαμβανομένων των ημιτελικών και τελικών.

Το πρόγραμμα

Οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά το FIFA Ultimate Quaran-Team στα κανάλια κοινωνικών μέσων κάθε ομάδας όπως το Twitter, το Facebook και το Instagram.

Φάση των 64 – Τρίτη 24 Μαρτίου

Φάση των 32 – Πέμπτη 26 Μαρτίου

Φάση των 16- Σάββατο 28 Μαρτίου

Προημιτελικά – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Ημιτελικά – Τετάρτη 1 Απριλίου

Τελικός – Παρασκευή 3 Απριλίου

A thread of full-time results!

Here's how it went down in the first day of action in #UltimateQuaranTeam pic.twitter.com/83W7dcrcjR

— Leyton Orient (@leytonorientfc) March 22, 2020