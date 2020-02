Κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι ο Γκάρεθ Μπέιλ είναι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί, μπορεί ο Ουαλός εξτρέμ να επέστρεψε στα παιχνίδια πρωταθλήματος με Οσασούνα και Θέλτα, αλλά τώρα έμεινε και πάλι εκτός αποστολής της Βασίλισσας, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον την φετινή σεζόν.

Την Τετάρτη (19/02), ο Μπέιλ ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα, όπως και ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Ζινεντίν Ζιντάν προτίμησε να μην ρισκάρει και άφησε αμφότερους εκτός αποστολής για τον εκτός έδρας αγώνα με την Λεβάντε (Σάββατο 20/02, 22:00), στον οποίο η Ρεάλ θέλει να υπερασπιστεί την πρωτιά της στην La Liga, μια εβδομάδα προτού υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα στο «Clasico» (Κυριακή 01/03).

Εκτός έμεινε και ο Βραζιλιάνος Ροδρίγο, ο οποίος συμπληρώνει τέσσερις διαδοχικές αγωνιστικές όπου δεν καλείται, παρ' ότι όποτε αγωνίστηκε, άφησε καλές εντυπώσεις. Στον αντίποδα, το παρών δίνουν Λούκας Βάθκεθ και Χάμες Ροντρίγκες, με τον Ζιζού να σκέφτεται ένα μικρό ροτέισον στην ενδεκάδα, αφού ακολουθεί το πρώτο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι για την φάση των «16» του Champions League (Τετάρτη 26/02).

Here's our 19-man squad for tomorrow's trip to face LevanteUD! #LevanteRealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/kuAsB7saK2

— Real Madrid C.F. (realmadriden) February 21, 2020