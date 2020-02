Σα: Κορυφαίος στα clean sheets! (pic)

Συνεχίζει να κρατά το 0 στην εστία του ο Σα στα ματς του Ολυμπιακού στη Superleague.

Στα 16 από τα 24 ματς του πρωταθλήματος ο Σα κράτησε ανέπαφη την εστία του. Κορυφαίος στην Super League! / 16 #CleanSheets in 24 #slgr matches! Top goalkeeper in the Super League!#Olympiacos #Sa #Goalkeeper #Football pic.twitter.com/AcvxQSPAvV

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 17, 2020