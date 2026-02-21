Η συνέντευξη Τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά από τη νίκη με 2-0 επί του Παναιτωλικού.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ , μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και ενώ τοποθετήθηκε και για τους Λουίζ και Γιαζίτζι. Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού:

- Πήρε ο Ολυμπιακός τη νίκη και επέστρεψε στις επιτυχίες. Τώρα είναι το ματς με την Λεβερκούζεν.

Να μιλήσουμε πρώτα για αυτόν τον αγώνα, θα έχουμε ημέρες για τον αγώνα στη Γερμανία. Θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει το ματς πριν από το δεύτερο γκολ, νωρίτερα. Είχαμε ευκαιρίες να τελειώσουμε τη δουλειά μας και να μη δίνουμε δικαιώματα στον αντίπαλο, γιατί όταν δίνεις ευκαιρίες στον αντίπαλο τότε κινδυνεύεις.

- Ο Ολυμπιακός δημιούργησε πολλές ευκαιρίες μετά το 1-0 αλλά δεν τις αξιοποίησε, τι είναι αυτό που φταίει θεωρείτε και δεν τελειώνει ο Ολυμπιακός τις φάσεις του;

Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, ίσως θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο στα τελειώματα των φάσεων. Όμως το γεγονός ότι δημιουργούμε δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς το έχουμε πετύχει. Νομίζω όμως πως είμαστε κοντά στο γκολ, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πιο εύστοχοι για να τελειώνουμε πιο γρήγορα τα ματς.

- Το 2-0 θεωρείτε πως ήταν ένα μικρό σκορ με τις ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα σας;

Είναι δίκαιο για τα δύο γκολ που βάλαμε, σίγουρα αξίζαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ και να τελειώσουμε νωρίτερα τον αγώνα.

- Δεν μιλάτε συνήθως για συγκεκριμένους παίκτες, αλλά θα θέλαμε ένα σχόλιο για τον Αντρέ Λουίζ, αλλά και για τον Γιαζίτζι ο οποίος όποτε μπαίνει στα ματς είναι επιδραστικός στην ομάδα.

Συμφωνώ και με τα δύο, ο Αντρέ Λουίζ είχε μεγάλη διάθεση, ήρθε πρόσφατα και έχει λίγο χρόνο στην ομάδα αλλά έχει προσαρμοστεί γρήγορα. Ίσως το αρνητικό του είναι πως βιάζεται, αλλά αυτό θα το διορθώσει με τον χρόνο. Ο Γιαζίτζι όντως είναι πάντα μέσα στις φάσεις και μπορεί να δημιουργήσει. Μπορεί κάποιος να αναρωτιέται γιατί δεν παίζει από την αρχή, η απάντηση είναι ότι όταν του δίνουμε περισσότερο χρόνο συμμετοχής δεν είναι τόσο μέσα στις φάσεις, απ’ ότι όταν του δίνουμε λιγότερο χρόνο συμμετοχής που είναι συνεχώς μέσα σε αυτές.

- Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός αλλά έβαλε δύο γκολ, αυτό οφείλεται και στην απόδοση του αντίπαλου τερματοφύλακα;

Ήταν θαρραλέος πραγματικά, βγήκε μπροστά με τις επεμβάσεις του και βοήθησε την ομάδα του. Ο Παναιτωλικός γενικότερα έμεινε ζωντανός μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα και αν κάναμε κάποιο λάθος στην άμυνά μας θα μπορούσε και να είχε ισοφαρίσει, οπότε με αυτήν την έννοια ο στόχος του τερματοφύλακα εκπληρώθηκε.