Τα επτά γκολ έφτασε στη φετινή Championship ο Ντίνος Μαυροπάνος, που διαμόρφωσε το 1-0 της Γουέστ Χαμ ενάντια στη Στόουκ.

Το έβδομο φετινό του γκολ σε 16 συμμετοχές στην Championship σημείωσε ο Ντίνος Μαυροπάνος! Ο Έλληνας στόπερ σημείωσε το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση της Γούεστ Χαμ με τη Στόουκ, σκοράροντας για μία ακόμη φορά με κεφαλιά, αυτή τη φορά μετά από κόρνερ του Ένγκελς στο 71ο λεπτό. Τα Σφυριά επικράτησαν 1-0 και σκαρφάλωσαν έτσι στην ένατη θέση της βαθμολογίας, στο -1 από τα playoffs.