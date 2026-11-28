Ντίνος Μαυροπάνος: Έβαλε ξανά γκολ με τη Γουέστ Χαμ
Το έβδομο φετινό του γκολ σε 16 συμμετοχές στην Championship σημείωσε ο Ντίνος Μαυροπάνος! Ο Έλληνας στόπερ σημείωσε το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση της Γούεστ Χαμ με τη Στόουκ, σκοράροντας για μία ακόμη φορά με κεφαλιά, αυτή τη φορά μετά από κόρνερ του Ένγκελς στο 71ο λεπτό. Τα Σφυριά επικράτησαν 1-0 και σκαρφάλωσαν έτσι στην ένατη θέση της βαθμολογίας, στο -1 από τα playoffs.
Konstantinos Mavropanos I love you https://t.co/Fxw3fmEVHi— Central (@WestHam_Central) November 28, 2026
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