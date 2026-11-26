Συνέχεια στο νικηφόρο σερί του θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στο Φάρουμ της Δανίας απέναντι στη Νόρντζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase στο Conference League (22:00).

H ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ στου δρόμου τα μισά στον μίνι «μαραθώνιο» των 6 αγωνιστικών έχει το απόλυτο με 3/3 νίκες χάρη στο 2-1 επί της Μπόρατς, το 1-5 επί της Καϊράτ και το 2-1 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ και θέλει άλλο ένα «τρίποντο» στην πατρίδα του προπονητή της ώστε να φτάσει ακόμα πιο κοντά στην εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

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Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στη Δανία με τον αέρα των πρωτοπόρων της Super League, όπου μετρούν 5 σερί νίκες μετά και το 2-0 επί του ΟΦΗ, ενώ έχουν σερί 9 νικών σε όλες τις διοργανώσεις από τον Οκτώβριο, μετά την ήττα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό που είναι συνολικά η μοναδική στη σεζόν ως τώρα.

Τα προβλήματα δε λείπουν για το «τριφύλλι» καθώς η νίκη επί των Κρητικών ήταν «πύρρειος» εξαιτίας της ρήξης χιαστού του Αντίνο που τον έθεσε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της χρονιάς, ενώ στη Δανία δε θα έχει τον αρχηγό του, Στέφαν Ντε Φράι λόγω κάκωσης στον καρπό.

Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός έχει δείξει πως βρίσκει «αντίδοτο» στις απουσίες και θέλει το 4/4 στη League Phase, βασισμένος στην ποιότητα και τον διαφορετικό χαρακτήρα που έχει φέτος. Στο 2.60 η νίκη στο Φάρουμ.

Το κοινό γνώρισμα των τριών αγώνων των «πράσινων» στη League Phase είναι τα γκολ, καθώς όλα έχουν συνδυαστεί με G/G και Over 2.5, ενώ G/G είχαν και 2/3 αγώνες των Δανών. Στο 1.90 το combo G/G και Over 2.5 στην αναμέτρηση.

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