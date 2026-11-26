FMD: Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού να κερδίσει τη Νόρτζελαντ
Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί σήμερα (26/11 22:00, Live από το Gazzetta) στο «Right to Dream Park» από τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική του Conference League και το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες που έχει η κάθε ομάδα να γνωρίσει τη νίκη.
Το τριφύλλι στοχεύει σε μία ακόμα συνεχόμενη ευρωπαϊκή νίκη ενώ από την άλλη η δανέζικη ομάδα ψάχνει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση. Οι «πράσινοι» συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να πάρουν το τρίποντο, ωστόσο η διαφορά από τη νίκη των Δανών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κάτι που αποτυπώνει και τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης.
Πιο συγκεκριμένα, το Football Meets Data δίνει 40% πιθανότητες νίκης στον Παναθηναϊκό, ενώ η Νόρτζελαντ βρίσκεται στο 34% και το υπολειπόμενο 26% αφορά το ενδεχόμενο ισοπαλίας.
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