Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στην πατρίδα του για την επιστροφή του στη Δανία, το πως περνάει στον Παναθηναϊκό και το τι τον τράβηξε να έρθει στο «τριφύλλι».

Συνέντευξη σε μία από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες της Δανίας «tipsbladet» παραχώρησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ κατά την επιστροφή του στη Δανία. Ο πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης και νυν των «πράσινων» τόνισε το πόσο εντύπωση που έχει κάνει το γεγονός πως οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» του μιλούν για το πρωτάθλημα όπου και να τον πετύχουν στον δρόμο, πράγμα που δείχνει και το μέγεθος του συλλόγου, καθώς και την ανάγκη του να διεκδικεί και να κερδίζει τρόπαια.

Αυτή η πίεση που προκύπτει από τις απαιτήσεις που έχει το fanbase της ομάδας ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που έκαναν τον Νίστρουπ να επιλέξει τον Παναθηναϊκό ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μία επιλογή που δείχνει να βγαίνει μέχρι στιγμής αναφορικά με το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει το κλαμπ υπό την καθοδήγησή του.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως ακόμα κι όταν έμεινε χωρίς δουλειά ουδέποτε κλονίστηκε η αυτοπεποίθησή του, αφού γνωρίζει τις ικανότητές του και πως είναι καλός προπονητής.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Τζέικομπ Νίστρουπ

Είναι ωραίο που βρίσκεσαι πάλι στη Δανία;

– Είναι υπέροχα. Έχουμε το Έρεσουντ ακριβώς πίσω μας καθώς καθόμαστε εδώ, και αυτό είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, παρόλο που έξω κάνει κρύο. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι ξανά σε δανέζικο έδαφος.

Μπορείτε να στέκεστε με το κεφάλι ψηλά: 23 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και μόλις μία ήττα. Πώς θα περιγράφατε το ξεκίνημά σας στην Ελλάδα;

– Ήταν καλό και έχουμε πραγματοποιήσει καλές εμφανίσεις. Φέραμε στην ομάδα πολύ ενδιαφέροντες παίκτες και, χωρίς ίχνος αλαζονείας, στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε παρουσιάσει καλό αγωνιστικό πρόσωπο.

Σε τι είδους σύλλογο ήρθατε;

– Πρόκειται για έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία και υπερηφάνεια, που περιβάλλεται από τεράστιο ενδιαφέρον και μια μεγάλη βάση φιλάθλων. Είναι μια ομάδα που «διψά» για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος – κάτι που μας υπενθυμίζεται καθημερινά, καθώς κυκλοφορούμε στους δρόμους και τα στενά. Ένας τεράστιος σύλλογος, με τεράστιες προοπτικές και γερές βάσεις.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι σύλλογος που αγωνίζεται σε ένα από τα τέσσερα κορυφαία πρωταθλήματα. Τι ήταν, λοιπόν, αυτό που έκανε την ομάδα ελκυστική;

– Το μέγεθος του συλλόγου – το ότι πρόκειται για μια κορυφαία ομάδα, που είναι υποχρεωμένη να διεκδικεί τίτλους και να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Το να νιώθεις την πίεση στους ώμους σου. Όταν αποχώρησα από την Κοπεγχάγη, ένα μεγάλο βάρος ευθύνης έφυγε από πάνω μου. Μπορεί να ήταν ευχάριστο για μερικές εβδομάδες, αλλά... ένιωθα την εσωτερική ανάγκη να ξεκινήσω ξανά αμέσως, και ο Παναθηναϊκός με κέρδισε γρήγορα.

Βλέπουμε συχνά ακραίες εικόνες από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς το έχεις βιώσει εσύ; Μήπως θυμίζει «Άγρια Δύση»;

– Οι αγώνες έχουν τεράστια ένταση και «σπίθα». Είναι φανταστικό να είσαι κομμάτι αυτού του σκηνικού. Σε ό,τι αφορά τις προκαταλήψεις που έχουμε εμείς στη Δανία –για τις οποίες μπορώ να μιλήσω κι εγώ–, θα πω απλώς ότι, παρακολουθώντας πλέον το δανέζικο ποδόσφαιρο από μια απόσταση, συνειδητοποιώ πως, παρόλο που εμείς εδώ έχουμε τις απόψεις μας για το πώς είναι ή δεν είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, υπάρχουν και στη δική μας Super League στοιχεία που θα έκαναν τους Έλληνες να γελάσουν.

Τι είδους στοιχεία θα μπορούσαν να είναι αυτά;

– Μπορείς να το φανταστείς και μόνος σου. Υπάρχει, πάντως, τεράστιο πάθος και πρόκειται για μια διαφορετική κουλτούρα. Στον νότο τα πράγματα είναι λίγο πιο «άγρια» – και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να τους το στερήσεις. Απλώς, πρέπει να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτό το περιβάλλον.

Υπάρχει μεγάλη προσοχή γύρω από το πρόσωπό σου όταν είσαι προπονητής στην FCK, αλλά μήπως η κατάσταση είναι ακόμα πιο έντονη στον Παναθηναϊκό;

– Ναι. Πρέπει να το συνηθίσεις. Μάλιστα, μίλησα με τον Stefan Madsen γι’ αυτό ακριβώς πριν προσγειωθούμε στη Δανία – είναι τρελό να σκέφτεσαι ότι, παρόλο που είμαστε Δανοί, είμαστε πιο γνωστοί στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω εκεί μόνος μου – στη Δανία μπορώ. Και, οφείλω να πω, αυτό έχει αρκετά πλεονεκτήματα.

– Είναι, λοιπόν, κάτι ξεχωριστό, αλλά λέει πολλά για τη διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου, για καλό ή για κακό. Αγαπώ την Κοπεγχάγη και μου άρεσε πολύ η ζωή εκεί – μου λείπει η Κοπεγχάγη. Αλλά αγαπώ και τη ζωή στην Αθήνα.

Πώς διαχειρίζεσαι το γεγονός ότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις ανενόχλητος;

– Το αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Γνωρίζω από την εποχή μου στην FCK ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, και πιθανότατα το ίδιο θα συμβεί και στην Ελλάδα – οπότε ίσως ο κόσμος να κρατήσει τελικά λίγο μεγαλύτερη απόσταση από εμένα.

Όταν αποχώρησες από την Κοπεγχάγη (FC Copenhagen), η συγκυρία ήταν δυσμενής τόσο για σένα όσο και για την ομάδα. Άρχισες ποτέ να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου; Κλονίστηκε η αυτοπεποίθησή σου;

– Όχι. Ξέρω ότι είμαι καλός προπονητής, οπότε η αυτοπεποίθησή μου δεν επηρεάζεται. Στη Superliga σήμερα υπάρχουν 12 αξιόλογοι προπονητές, και ορισμένοι από εκείνους που δυσκολεύονται τώρα, έχουν διανύσει περιόδους εξαιρετικής πορείας σε άλλες ομάδες. Αντίστοιχα, κάποιοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κορυφή, έχουν περάσει και δύσκολες φάσεις στο παρελθόν. Επομένως, το αν κάποιος είναι καλός ή κακός προπονητής δεν εξαρτάται από το προς ποια κατεύθυνση δείχνει ο δείκτης τη δεδομένη στιγμή.

– Ήταν φανερό ότι η συνεργασία μου με την Κοπεγχάγη θα μπορούσε να είχε λήξει ήδη από τον Δεκέμβριο –τη στιγμή που είχαμε προκριθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου–, κάτι που θα ήταν προς όφελος τόσο της δικής μου εικόνας όσο και της ομάδας. Αυτό δεν συνέβη, αλλά πιστεύω ότι τόσο εγώ όσο και η Κοπεγχάγη πήραμε ένα μάθημα από αυτό.

– Όσο για το αν κλονίστηκε η αυτοπεποίθησή μου; Γνωρίζω ότι το τελευταίο διάστημα στην Κοπεγχάγη η απόδοση ήταν πολύ κάτω από τα αναμενόμενα επίπεδα, αλλά επιλέγω να θυμάμαι και τα τρία επιτυχημένα χρόνια που προηγήθηκαν, με ιστορικά επιτεύγματα.

Πώς ήταν η εμπειρία να έρχεσαι σε έναν σύλλογο στο εξωτερικό κάνοντας μια «νέα αρχή»;

– Μερικές φορές, ως προπονητής, χρειάζεσαι ένα νέο ξεκίνημα. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τους παίκτες – αρκεί να κοιτάξει κανείς την Κοπεγχάγη και τα αποτελέσματά της από τη στιγμή που αποχώρησα. Όσο κι αν με αγαπούσαν, χρειάζονταν μια νέα ματιά, μια φρέσκια προσέγγιση· έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν ντρέπομαι γι' αυτό.

Παρακολουθείς ακόμα τη Superliga;

– Ναι, φυσικά. Για μένα, η Superliga είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Είναι αυτό με το οποίο μεγάλωσα, ακούγοντάς το στο P3 εκείνα τα παλιά χρόνια, όταν καθόσουν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου των γονιών σου στον αυτοκινητόδρομο. Παρακολουθώ όσο περισσότερο μπορώ – διαβάζω τα νέα και βλέπω τα στιγμιότυπα των αγώνων.

Δεν θα έπρεπε να αποχαιρετήσεις σωστά την FC Κοπεγχάγη;

– Λοιπόν, σε έναν ιδανικό κόσμο ναι, αλλά πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό; Θα ήταν επίσης παράξενο να εμφανιστώ τη στιγμή που η ομάδα είχε αρχίσει πραγματικά να φέρνει ξανά αποτελέσματα. Μου δόθηκε η ευκαιρία να αποχαιρετήσω με τον κατάλληλο τρόπο, και ο Bo Svensson ήταν εξαιρετικός, καθώς μου έδωσε μερικές μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του για να αποχαιρετήσω. Όμως, κάποια στιγμή πρέπει να μπει μια τελεία.

Τώρα βρισκόμαστε εδώ, στο ξενοδοχείο Marienlyst, με το στενό του Øresund ακριβώς πίσω μας – υπάρχει κάτι που σου λείπει τώρα που επέστρεψες στην πατρίδα;

– Είναι η πατρίδα μου. Ήμουν εδώ κατά τη διάρκεια μιας από τις διακοπές για τις εθνικές ομάδες και πήγαινα προς το κρεοπωλείο «Slagter Lund» στην οδό Peter Bangs Vej – ήταν κάπως περίεργο να περνάω έξω από το «10'eren» (το προπονητικό κέντρο της FCK, σ.τ.μ.) χωρίς να στρίψω δεξιά για να μπω μέσα. Οπότε, φυσικά, μου λείπουν οι φίλοι και η οικογένειά μου. Μου λείπουν η Superliga και η FC Κοπεγχάγη.

– Σχεδόν μου λείπουν ακόμα και τα δανέζικα μέσα ενημέρωσης, καταλήγει ο Jacob Neestrup με ένα χαμόγελο.