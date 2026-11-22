Μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, η δράση στη Super League επανέρχεται δυναμικά, με το κυριακάτικο πρόγραμμα να ξεχωρίζει με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στο ΟΑΚΑ, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΟΦΗ. Το «τριφύλλι» έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά διπλό (2-1) στις καθυστερήσεις απέναντι στον Ηρακλή στο Καυταντζόγλειο, αποτέλεσμα που το κράτησε στο +4 από τη δεύτερη θέση.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ για το Conference League αλλά η συγκέντρωσή τους είναι στο πρωτάθλημα.

Στον αντίποδα, οι Κρητικοί προέρχονται από τη «λευκή» ισοπαλία με τον Ατρόμητο, διατηρώντας ωστόσο την εξαιρετική τους εικόνα εντός και εκτός συνόρων. Άλλωστε, την ερχόμενη Πέμπτη (26/11) υποδέχονται την Άντερλεχτ, σε κομβική αναμέτρηση για τη συνέχεια τους στο Europa League. Το παιχνίδι μπορεί να είναι κλειστό και το Under 3,5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.62 στη Novibet.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή με μοναδικό ζητούμενο το τρίποντο. Οι Πειραιώτες έμειναν στο 1-1 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή, βλέπουν την κορυφή από απόσταση τεσσάρων βαθμών και παράλληλα έχουν το μυαλό τους στη σπουδαία μάχη με τη Μίλαν για το Europa League.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος για τον Αλγουαθίλ ακούει στο όνομα «απουσίες», αφού δεν υπολογίζει στους τραυματίες Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο. Απέναντί του, ο «Γηραιός» συμπλήρωσε τέσσερις αγωνιστικές μακριά από νίκη (τρεις ήττες, μία ισοπαλία), βρίσκεται στην 10η θέση με 10 βαθμούς και ταξιδεύει στο Φάληρο γνωρίζοντας ότι έχει δύσκολο έργο. Το No Goal είναι σε αναμέτρηση 1.65 στη Novibet.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Κηφισιά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» άφησε υποσχέσεις με την εμφάνισή του κόντρα στον Ολυμπιακό κι ας πήρε μόνο τον βαθμό της ισοπαλίας.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής είχε αγωνιστικό ρυθμό καθώς επικράτησε με 3-1 την Παρτιζάν σε φιλικό αγώνα. Από την πλευρά της, η Κηφισιά πετάει από νίκη σε νίκη εκτός έδρας, καθώς το εντυπωσιακό 3-1 μέσα στον Βόλο ήταν το δεύτερο διαδοχικό της «διπλό». Πλέον φιγουράρει στην 7η θέση της κατάταξης και ατενίζει τη συνέχεια με άλλον αέρα. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

Επιπλέον, με πάνω από 800 αγορές για κάθε αγώνα, οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο που θα σημειωθούν τα γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, αλλά και στατιστικές αγορές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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