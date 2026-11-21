Επικό σκηνικό με τον προπονητή της Γαλατασαράι: Αποβλήθηκε επειδή δεν έδωσε το χέρι στον διαιτητή
Ένα απίστευτο περιστατικό έκλεψε την παράσταση μετά το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση της Γαλατάσαραϊ απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, καθώς ο Οκάν Μπουρούκ βρέθηκε στο επίκεντρο για έναν... ασυνήθιστο λόγο.
Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Γαλατασαράι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όταν δεν ανταποκρίθηκε στην κίνηση του διαιτητή να του δώσει το χέρι μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Η απόφαση του ρέφερι προκάλεσε έκπληξη, ενώ το περιστατικό δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με την αντίδραση του Μπουρούκ και την αποβολή του να γίνεται viral στην Τουρκία.
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🔴Okan Buruk Samsunspor maçının ardından kırmızı kart gördü. Beşiktaş derbisinde sahada olamayacak. #GSvSAM #Galatasaray #Samsunspor #OkanBuruk https://t.co/RjcVEx70lZ— Cevdet Berker İşleyen (@berkerisleyen) November 21, 2026
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