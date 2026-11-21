Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι - Σαμσουνσπόρ, με τον Οκάν Μπουρούκ να βλέπει δεύτερη κίτρινη κάρτα επειδή δεν χαιρέτησε τον διαιτητή.

Ένα απίστευτο περιστατικό έκλεψε την παράσταση μετά το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση της Γαλατάσαραϊ απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, καθώς ο Οκάν Μπουρούκ βρέθηκε στο επίκεντρο για έναν... ασυνήθιστο λόγο.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Γαλατασαράι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όταν δεν ανταποκρίθηκε στην κίνηση του διαιτητή να του δώσει το χέρι μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Η απόφαση του ρέφερι προκάλεσε έκπληξη, ενώ το περιστατικό δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με την αντίδραση του Μπουρούκ και την αποβολή του να γίνεται viral στην Τουρκία.