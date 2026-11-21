Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο τραπέζι ο Όσιμεν ενόψει Γενάρη, 100 εκατ. λίρες κοστολογείται
Ακόμη δεν έδωσε το πρώτο του παιχνίδι ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήδη ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βλέπει το μεταγραφικό ρεπορτάζ της νέας του ομάδας να παίρνει «φωτιά».
Ο Αργεντίνος τεχνικός ντεμπουτάρει στο μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ την Κυριακή (22/11) και γνωρίζει καλά πως ένα από τα ζητήματα που πρέπει να λύσει είναι η παραγωγικότητα, το σκοράρισμα.
Φαίνεται όμως πως η λύση έρχεται από Τουρκία μεριά, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Βίκτορ Όσιμεν είναι και πάλι στο τραπέζι των Red Devils, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Ο Νιγηριανός στράικερ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη Γιουνάιτεντ και πλέον φέρεται να επιθυμεί την ένταξή του εκεί.
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Μάλιστα, αναφορά της Sun εξηγεί πως ο Όσιμεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί έναν ετήσιο μισθό κοντά στις 13 εκατ. λίρες, ενώ οι Κόκκινοι Διάβολοι θα πρέπει να πληρώσουν περί τις 100 εκατ. λίρες στη Γαλατάσαραϊ, αν θέλουν να τον πάρουν στο Όλντ Τράφορντ.
Την τρέχουσα σεζόν ο 27χρονος επιθετικός έχει 10 γκολ και τρεις ασίστ σε 11 συμμετοχές με την Τσιμ Μπομ, στην οποία πήρε μεταγραφή τον Ιούλιο του 2025 από τη Νάπολι έναντι 75 εκατ. ευρώ.
🚨 Victor Osimhen is open to joining Manchester United after the club renewed its interest in the Galatasaray striker. The Nigerian is willing to accept a salary similar to his current £13M annual earnings, but Galatasaray must agree to sell. Galatasaray value Osimhen at £80M–£100M, and a summer transfer may be more realistic than a move in January. (Source: @TheSunFootball)— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 21, 2026
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