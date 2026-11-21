Ο Βίκτορ Όσιμεν βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που θα πρέπει να πληρώσει ένα σεβαστό ποσό στη Γαλατάσαραϊ για να τον αποκτήσει.

Ακόμη δεν έδωσε το πρώτο του παιχνίδι ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήδη ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βλέπει το μεταγραφικό ρεπορτάζ της νέας του ομάδας να παίρνει «φωτιά».

Ο Αργεντίνος τεχνικός ντεμπουτάρει στο μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ την Κυριακή (22/11) και γνωρίζει καλά πως ένα από τα ζητήματα που πρέπει να λύσει είναι η παραγωγικότητα, το σκοράρισμα.

Φαίνεται όμως πως η λύση έρχεται από Τουρκία μεριά, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Βίκτορ Όσιμεν είναι και πάλι στο τραπέζι των Red Devils, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Ο Νιγηριανός στράικερ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη Γιουνάιτεντ και πλέον φέρεται να επιθυμεί την ένταξή του εκεί.

Μάλιστα, αναφορά της Sun εξηγεί πως ο Όσιμεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί έναν ετήσιο μισθό κοντά στις 13 εκατ. λίρες, ενώ οι Κόκκινοι Διάβολοι θα πρέπει να πληρώσουν περί τις 100 εκατ. λίρες στη Γαλατάσαραϊ, αν θέλουν να τον πάρουν στο Όλντ Τράφορντ.

Την τρέχουσα σεζόν ο 27χρονος επιθετικός έχει 10 γκολ και τρεις ασίστ σε 11 συμμετοχές με την Τσιμ Μπομ, στην οποία πήρε μεταγραφή τον Ιούλιο του 2025 από τη Νάπολι έναντι 75 εκατ. ευρώ.