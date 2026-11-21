Η Καλαμάτα και η ΑΕΚ κοντράρονται στη Νίκαια για την 11η αγωνιστική της Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» πριν τη διακοπή πήραν μία δύσκολη εντός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στον Λεβαδειακό και μάλιστα με ανατροπή. Έβαλαν έτσι τέλος σε ένα σερί τριών ηττών σε όλες τις διοργανώσεις και θέλουν να επιστρέψουν στο πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ακολουθεί άλλωστε ένα μεγάλο παιχνίδι με την Κόμο στην Ιταλία για το Champions League, σε μία από δύσκολη έξοδο όπου το ζητούμενο είναι οι βαθμοί.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει την πολυτέλεια να σκέφτεται από τώρα το ευρωπαϊκό ματς καθώς απέχει επτά πόντους από την κορυφή της Super League, αν και με παιχνίδι λιγότερο. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η ΑΕΚ έδωσε μία φιλική αναμέτρηση με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια, παίρνοντας άνετη νίκη με 3-0.

Στη Νίκαια, οι «κιτρινόμαυροι» είναι το φαβορί. Η διακοπή ίσως επηρεάσει και τις δύο ομάδες και το under 2,5 Γκολ είναι σε απόδοση 2.40 στη Novibet.

Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε ευκαιρία σε αρκετά νέα πρόσωπα, ιδιαίτερα παιδιά από τις ακαδημίες, στο φιλικό με την ΑΕΚ και αυτός που φάνηκε ότι μπορεί να

βοηθήσει στη συνέχεια είναι ο Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Ελβετός εξτρέμ σκόραρε και ήταν αρκετά δραστήριος, δείχνοντας έτοιμος να βοηθήσει στη συνέχεια.

Από την άλλη, η Καλαμάτα μπορεί να μετράει τρεις σερί αγώνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα αλλά έχει δύο συνεχόμενες ισοπαλίες με Ηρακλή (1-1) και Αστέρα Τρίπολης (1-1). Η συγκομιδή των 12 βαθμών έως τώρα κρίνεται ικανοποιητική και στην ομάδα βλέπουν το μέλλον τους στην κατηγορία με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ είναι ένα δυνατό τεστ, με τους φιλοξενούμενους να έχουν τον πρώτο λόγο. Το να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1.94 στη Novibet.

Επιπλέον, με πάνω από 800 αγορές για κάθε αγώνα, οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο που θα σημειωθούν τα γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, αλλά και στατιστικές αγορές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial