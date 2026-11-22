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Προσφέρει σε απόδοση 10.00 να σημειώσει η ΑΕΚ Over 0.5 γκολ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο για το Champions League!

Η ELABET σού δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις περισσότερο την σπουδαία αναμέτρηση των “κιτρινόμαυρων” και να αποκτήσεις την σούπερ ενισχυμένη αγορά!

Η συγκεκριμένη επιλογή είναι ορατή μόνο στους χρήστες (που πληρούν τις προϋποθέσεις) τόσο στην κεντρική σελίδα του Στοιχήματος, όσο και στην pregame σελίδα του event.

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ΑΕΚ Σύνολο Γκολ - Over 0.5 ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 10

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