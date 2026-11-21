Ο Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο έβαλε «γερή» υποψηφιότητα για το αυτογκόλ του αιώνα σε μια άτυχη στιγμή.

Ένα από τα πιο περίεργα αυτογκόλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανήκει δικαιωματικά από το βράδυ της Παρασκευής (20/11) στον Φρανσίσκο Μόουρα, τον ποδοσφαιριστή της Πόρτο.

Οι Δράκοι φιλοξένησαν την Παρέδες της 3ης Κατηγορίας στο πλαίσιο του Κυπέλλου Πορτογαλίας και, παρότι προηγήθηκαν με τον Φοφανά στο 40', είδαν δικό τους ποδοσφαιριστή να ισοφαρίζει και να στέλνει το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Στο 57ο λεπτό λοιπόν, ο Σαντάνα μπήκε στην περιοχή της Πόρτο, πλάσαρε, ο Ράμος απέκρουσε και ο Μόουρα χωρίς κάποιον αντίπαλο δίπλα του, ουσιαστικά πλάσαρε στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 1-1. Αμέσως, έκρυψε το πρόσωπό του από ντροπή και ζήτησε αλλαγή, με τους συμπαίκτες του να τον παρηγορούν και εν τέλει αυτή η γκάφα να μην κοστίζει, αφού οι γηπεδούχοι πήραν την πρόκριση για τους «16» στα πέναλτι με 3-1.