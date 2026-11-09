Η Πόρτο έγινε κάτοχος ενός μοναδικού ρεκόρ, καθώς είναι η μόνη ομάδα ανάμεσα στις 54 κορυφαίες κατηγορίες της Ευρώπης που έχει κερδίσει κάθε αγώνα πρωταθλήματος.

Η Μπενφίκα μπορεί να απέδρασε νικηφόρα από την έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα, χάρη στο «buzzer beater» του Βαγγέλη Παυλίδη στο 90+4, ωστόσο διατήρησε την διαφορά της από την κορυφή στους πέντε βαθμούς.

Αυτό συνέβη, καθώς λίγο νωρίτερα είχε συμβεί μία μεγαλύτερη απόδραση, αυτή της Πόρτο από το «Estádio D. Afonso Henriques», όπου επικράτησε με 2-1 της Βιτόρια Γκιμαράες, πετυχαίνοντας έτσι την 11η νίκη της σε 11 αγώνες πρωταθλήματος.

Μάλιστα, το «τρίποντο» αυτό χάρισε στην ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι μία ιδιαίτερη πρωτιά, καθώς καμία άλλη ομάδα που αγωνίζεται στις 54 κορυφαίες κατηγορίες της Ευρώπης δεν έχει κερδίσει όλους τους εγχώριους αγώνες που έχει παίξει.

Συνολικά, 733 ομάδες έχουν από μία ισοπαλία ή ήττα σε τουλάχιστον έναν αγώνα πρωταθλήματος, σε αντίθεση με τους «δράκους» οι οποίοι, στο πρωτάθλημα, πετούν... φωτιές και δείχνουν να αντέχουν, σε αντίθεση με το Champions League, που «μετρούν» μία νίκη και τρεις ήττες σε 4 αναμετρήσεις.