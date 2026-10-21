Οπαδοί της Πόρτο τα «έψαλλαν» στους παίκτες της ομάδας μετά την ήττα από την Αϊντχόφεν
Η Πόρτο δεν τα κατάφερε χθες (20/10) ούτε απέναντι στην Αϊντχόφεν, καθώς έχασε στην έδρα της με σκορ 1-0, γνωρίζοντας την τρίτη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια στο Champions League τη φετινή σεζόν.
Μετά το τελικό σφύριγμα της αναμέτρησης, καθώς η ομάδα πλησίαζε τους οπαδούς των «Δράκων» για να ξεκινήσει τον συνηθισμένο γύρο της γύρω από το γήπεδο, εκείνοι επέλεξαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους για το αποτέλεσμα και άρχισαν να τα «ψέλνουν» στους παίκτες τους, με πολλά σφυρίγματα και αποδοκιμασίες.
Στον Γιαν Μπέντναρεκ, ο οποίος ηγήθηκε των παικτών, δεν του άρεσε το όλο σκηνικό, απαντώντας με ειρωνικά χειροκροτήματα και δείχνοντας τη φανέλα του με δυσαρέσκεια, με τον Άλαν Βαρέλα να τον σπρώχνει μακριά, ωστέ να αποφευχθεί η σύρραξη.
Ο συμπατριώτης του Γιακούμπ Κιβιόρ εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τα σφυρίγματα και μάλιστα μπήκε σε διαδικασία αντιπαράθεσης μαζί τους, με τον τεχνικό του συλλόγου, Φραντσέσκο Φαριόλι, να λειτουργεί «πυροσβεστικά» και να τους ευχαριστεί για την παρουσία τους στο «Ντραγκάο».
𝗔 𝗿𝗲𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗱𝗻𝗮𝗿𝗲𝗸 𝗲 𝗱𝗲 𝗞𝗶𝘄𝗶𝗼𝗿 𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗱𝗲𝗽𝘁𝗼𝘀 👀 Após nova derrota do FC Porto na Liga dos Campeões, os adeptos portistas pediram justificações à equipa. Bednarek e Kiwior reagiram e entraram num bate-boca com a bancada. Farioli, por sua vez, pediu apoio.— ZEROZERO (@zerozeropt) October 20, 2026
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