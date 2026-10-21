Οι οπαδοί της Πόρτο εξέφρασαν τη δυσαρέσεκια τους για την ήττα από την Αϊντχόφεν στο Champions League, με τον Γιακούμπ Κιβιόρ να εμπλέκεται σε λογομαχία μαζί τους.

Η Πόρτο δεν τα κατάφερε χθες (20/10) ούτε απέναντι στην Αϊντχόφεν, καθώς έχασε στην έδρα της με σκορ 1-0, γνωρίζοντας την τρίτη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια στο Champions League τη φετινή σεζόν.

Μετά το τελικό σφύριγμα της αναμέτρησης, καθώς η ομάδα πλησίαζε τους οπαδούς των «Δράκων» για να ξεκινήσει τον συνηθισμένο γύρο της γύρω από το γήπεδο, εκείνοι επέλεξαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους για το αποτέλεσμα και άρχισαν να τα «ψέλνουν» στους παίκτες τους, με πολλά σφυρίγματα και αποδοκιμασίες.

Στον Γιαν Μπέντναρεκ, ο οποίος ηγήθηκε των παικτών, δεν του άρεσε το όλο σκηνικό, απαντώντας με ειρωνικά χειροκροτήματα και δείχνοντας τη φανέλα του με δυσαρέσκεια, με τον Άλαν Βαρέλα να τον σπρώχνει μακριά, ωστέ να αποφευχθεί η σύρραξη.

Ο συμπατριώτης του Γιακούμπ Κιβιόρ εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τα σφυρίγματα και μάλιστα μπήκε σε διαδικασία αντιπαράθεσης μαζί τους, με τον τεχνικό του συλλόγου, Φραντσέσκο Φαριόλι, να λειτουργεί «πυροσβεστικά» και να τους ευχαριστεί για την παρουσία τους στο «Ντραγκάο».