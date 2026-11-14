Οι άδειες κερκίδες στο «Μπομπονέρα»... έκλεψαν την παράσταση στην φιλική αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ουρουγουάη.

Η Αργεντινή φιλοξένησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/11) την Ουρουγουάη στο εμβληματικό στάδιο «La Bombonera», στο πρώτο ματς μετά την απόσυρση του Λιονέλ Μέσι από την Εθνική Ομάδα, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο για την Αλμπισελέστε, η οποία ηττήθηκε με 2-1, με τις άδειες κερκίδες του σταδίου να είναι αυτές που έκλεψαν την παράσταση.

Συγκεκριμένα, ολόκληρα τμήματα του γηπέδου ήταν εντελώς άδεια, ενώ και η ατμόσφαιρα μέσα στην έδρα της Μπόκα Τζούνιορς ήταν ασυνήθιστα ήσυχη και κάπως... παγωμένη, παρά τους 21 βαθμούς που είχε εκείνη την ώρα στο Μπουένος Άιρες.

🚨🎥| This is how the Bombonera looked on Argentina’s first game since Messi retired from the National Team. 😬 https://t.co/FNv1DYGFlF — Kalshi FC (@KalshiFC) November 14, 2026

Βέβαια, για την απουσία των φιλάθλων από το στάδιο δεν ευθύνεται μονάχα η απόσυρση του «Pulga». Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) όρισε τις τιμές των εισιτηρίων σε εξωφρενικά επίπεδα, που κυμαίνονταν από περίπου 55 έως 170 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής το τμήμα που προσέφερε τα φθηνότερα εισιτήρια δεν άνοιξε ποτέ.

Αλλά, ακόμη και για όσους ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν, η απόκτηση εισιτηρίου ήταν άσκοπα περίπλοκη, καθώς τα εισιτήρια μπορούσαν να αγοραστούν μόνο δια ζώσης και έπρεπε να παραληφθούν από το γήπεδο της Ουρακάν το αργότερο την προηγούμενη ημέρα του αγώνα.

Για την ιστορία, στην εν λόγω αναμέτρηση αγωνίστηκε και ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού, Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 85ο λεπτό.