Γερή παρτίδα... πόκερ προβλέπεται στις ΗΠΑ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του επόμενου Μουντιάλ, με τους ενδιαφερόμενους «παίκτες» να ποντάρουν δισεκατομμύρια δολάρια!

Η επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής φαίνεται πως έχει αλλάξει τη στάση της αμερικανικής οικονομίας απέναντι σε ένα άθλημα που δεν της ήταν ποτέ ιδιαίτερα αγαπητό. Το ποδόσφαιρο, άλλωστε, δεν αποτελεί το πρώτο άθλημα στην κουλτούρα των Αμερικανών, όμως φαίνεται πως σταδιακά κερδίζει έδαφος στις ΗΠΑ.

Κι από τη στιγμή που το Μουντιάλ απέδειξε πως υπάρχει ευκαιρία για γιγαντιαία έσοδα, οι μεγαλύτεροι κολοσσοί στις ΗΠΑ αναμένεται να παλέψουν μεταξύ τους για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, που θα συνδιοργανωθεί από Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.

Ενδεικτικά για το Μουντιάλ 2026, η FIFA βάλει στα ταμεία της το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX (485 εκατ. δολάρια για αγγλόφωνα δικαιώματα) και από την Telemundo της NBC Universal (600 εκατ. δολάρια για ισπανόφωνα δικαιώματα).

Για το επόμενο Μουντιάλ, ωστόσο, οι εκτιμήσεις είναι διαφορετικές, αφού υπολογίζεται πως το deal για τη διανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ θα μπορούσε να κυμανθεί από 1,5 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται φυσικά για ένα ποσό - ρεκόρ στην ιστορία του αθλητισμού και ο ανταγωνισμός γύρω από το Μουντιάλ υπόσχεται να το εκτοξεύσει.

Το FOX, άλλωστε, θα επιδιώξει να κλείσει και πάλι τα δικαιώματα, αλλά δεν παίζει μόνο του... Το Netflix με τη σειρά του έχει επικοινωνήσει την πρόθεση να καταθέσει επίσημη πρόταση πριν από τη λήξη της συμφωνίας, όπως αντίστοιχα έχουν πράξει και οι Apple TV, Disney, Amazon, YouTube και DAZN, ESPN, NBC Universal και Paramount Skydance.