Ολυμπιακός: Πρώτα να κοιτάξει αυτό και μετά το άλλο...

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για θεμιτές επιθυμίες, αλλά και για πράγματα που προηγούνται.

Προέκυψε από την Ιταλία η πληροφορία περί επιθυμίας επιστροφής του Πιρόλα στο Καμπιονάτο και επιπλέον περί ενδιαφέροντος ιταλικών ομάδων για τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού.

Θεμιτό είναι και το ένα και το άλλο. Δεν είναι παράξενο να επιθυμεί να γυρίσει στο ιταλικό πρωτάθλημα ο Πιρόλα-ο ίδιος είναι Ιταλός και το ιταλικό είναι καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Ούτε είναι παράξενο να ενδιαφέρονται κλαμπ από τη γειτονική χώρα για τον Πιρόλα-πάει καλά για τρίτη στη σειρά σεζόν στον Ολυμπιακό σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι σε καλή ηλικία οδεύοντας στα 25 και οι ιταλικές ομάδες ψάχνονται πλέον πολύ για γηγενείς παίκτες.

Απλά φαντάζομαι ότι ο Πιρόλα καταλαβαίνει ότι με την απόδοση που έχει φέτος στον Ολυμπιακό, δεν θα είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά μία μεταγραφή του σε μία μεγάλη η, έστω πραγματικά καλή ομάδα του Καμπιονάτο. Διότι, ο αριστεροπόδαρος στόπερ ναι μεν δεν είναι κακός σε αυτό το πρώτο τετράμηνο της σεζόν, αλλά δεν έχει διάρκεια καλής απόδοσης. Τον έχουμε δει να κάνει σπουδαία παιχνίδια, αλλά να κάνει και χάλια παιχνίδια, όπως τις προάλλες στην Κηφισιά.

Ο Ιμανόλ του δείχνει εμπιστοσύνη, όπως του έδειχνε κι ο Μεντιλίμπαρ, και τον έχει σε ξεκάθαρα βασικό αριστερό στόπερ, δίπλα στον Ρέτσο. Όμως, και δύο ματς που δεν τον έβαλε, ο Ολυμπιακός κράτησε το μηδέν πίσω, και στο 0-0 στη Γαλλία με τη Ρεν και στο 1-0 στη Λιβαδειά. Ο δε Πιρόλα δεν έχει βοηθήσει καθόλου επιθετικά, σε αντίθεση με τους Ρέτσο και Κάρμο, που έχουν εμπλακεί σε τέσσερα γκολ της ομάδας (από δύο ο καθένας) και μάλιστα πολύ σημαντικά: με γκολ του Ρέτσου ήρθε η νίκη επί του ΠΑΟ, με γκολ του Κάρμο ήρθε η νίκη επί του Ατρόμητου και από κεφαλιά του Ρέτσου ήρθε το γκολ του Γκονζάλες για την ισοφάριση με τη Γιαγκελόνια.

Επομένως, νομίζω ότι ο Πιρόλα, που σε γενικές γραμμές είναι πράγματι ένας αμυντικός που έχει σημαντική προσφορά στον Ολυμπιακό και ανασταλτικά ίσως είναι κι ο πιο αξιόπιστος υπό την έννοια ότι αποφεύγει τα πολύ σοβαρά λάθη, νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να κοιτάξει την περαιτέρω βελτίωση του σε επίπεδο ατομικών εμφανίσεων και μέσα από μία διάρκεια σε καλές αποδόσεις να καλλιεργήσει την επιστροφή του στην Ιταλία.

Εφόσον πάντα ισχύει η σχετική πληροφορία, που νομίζω ότι πρέπει να ισχύει.

Άσχετο: Έτσι όπως είναι αυτή την στιγμή τα πράγματα, μοιάζει δύσκολο να ζητήσει ο Ολυμπιακός την αναβολή του αγώνα του με τον Άρη στο Χαριλάου, παρότι είναι μόλις τρεις ημέρες μετά τον αγώνα με τη Μίλαν. Θα αποφασίσει σχετικά ο Ιμανόλ στο τέλος αυτής της εβδομάδας, όμως δεν φαίνεται να είναι η πιο πιθανή εξέλιξη μια αναβολή του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μπορεί να φαίνεται «κάπως» η εξωτερίκευση από πλευράς Ζότα της επιθυμίας του να παίξει στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, όμως κατά πρώτον σημαίνει πολλά για την εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό του ο άσος του Ολυμπιακού και κατά δεύτερον σημαίνει πολλά και για το κίνητρο που έχει παίζοντας με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Ζότα ούτε κανείς… βετεράνος είναι στα 27 του, ούτε είναι κάποιος παίκτης που θα περάσει απαρατήρητος στην Πορτογαλία αν συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις στον Ολυμπιακό και τις συνδυάσει και με ευρωπαϊκές επιτυχίες του Ολυμπιακού.

Και για το τέλος ένα ιμότζι