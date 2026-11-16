Ολυμπιακός: Πρώτα να κοιτάξει αυτό και μετά το άλλο...
Προέκυψε από την Ιταλία η πληροφορία περί επιθυμίας επιστροφής του Πιρόλα στο Καμπιονάτο και επιπλέον περί ενδιαφέροντος ιταλικών ομάδων για τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού.
Θεμιτό είναι και το ένα και το άλλο. Δεν είναι παράξενο να επιθυμεί να γυρίσει στο ιταλικό πρωτάθλημα ο Πιρόλα-ο ίδιος είναι Ιταλός και το ιταλικό είναι καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Ούτε είναι παράξενο να ενδιαφέρονται κλαμπ από τη γειτονική χώρα για τον Πιρόλα-πάει καλά για τρίτη στη σειρά σεζόν στον Ολυμπιακό σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι σε καλή ηλικία οδεύοντας στα 25 και οι ιταλικές ομάδες ψάχνονται πλέον πολύ για γηγενείς παίκτες.
Απλά φαντάζομαι ότι ο Πιρόλα καταλαβαίνει ότι με την απόδοση που έχει φέτος στον Ολυμπιακό, δεν θα είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά μία μεταγραφή του σε μία μεγάλη η, έστω πραγματικά καλή ομάδα του Καμπιονάτο. Διότι, ο αριστεροπόδαρος στόπερ ναι μεν δεν είναι κακός σε αυτό το πρώτο τετράμηνο της σεζόν, αλλά δεν έχει διάρκεια καλής απόδοσης. Τον έχουμε δει να κάνει σπουδαία παιχνίδια, αλλά να κάνει και χάλια παιχνίδια, όπως τις προάλλες στην Κηφισιά.
Ο Ιμανόλ του δείχνει εμπιστοσύνη, όπως του έδειχνε κι ο Μεντιλίμπαρ, και τον έχει σε ξεκάθαρα βασικό αριστερό στόπερ, δίπλα στον Ρέτσο. Όμως, και δύο ματς που δεν τον έβαλε, ο Ολυμπιακός κράτησε το μηδέν πίσω, και στο 0-0 στη Γαλλία με τη Ρεν και στο 1-0 στη Λιβαδειά. Ο δε Πιρόλα δεν έχει βοηθήσει καθόλου επιθετικά, σε αντίθεση με τους Ρέτσο και Κάρμο, που έχουν εμπλακεί σε τέσσερα γκολ της ομάδας (από δύο ο καθένας) και μάλιστα πολύ σημαντικά: με γκολ του Ρέτσου ήρθε η νίκη επί του ΠΑΟ, με γκολ του Κάρμο ήρθε η νίκη επί του Ατρόμητου και από κεφαλιά του Ρέτσου ήρθε το γκολ του Γκονζάλες για την ισοφάριση με τη Γιαγκελόνια.
Επομένως, νομίζω ότι ο Πιρόλα, που σε γενικές γραμμές είναι πράγματι ένας αμυντικός που έχει σημαντική προσφορά στον Ολυμπιακό και ανασταλτικά ίσως είναι κι ο πιο αξιόπιστος υπό την έννοια ότι αποφεύγει τα πολύ σοβαρά λάθη, νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να κοιτάξει την περαιτέρω βελτίωση του σε επίπεδο ατομικών εμφανίσεων και μέσα από μία διάρκεια σε καλές αποδόσεις να καλλιεργήσει την επιστροφή του στην Ιταλία.
Εφόσον πάντα ισχύει η σχετική πληροφορία, που νομίζω ότι πρέπει να ισχύει.
Άσχετο: Έτσι όπως είναι αυτή την στιγμή τα πράγματα, μοιάζει δύσκολο να ζητήσει ο Ολυμπιακός την αναβολή του αγώνα του με τον Άρη στο Χαριλάου, παρότι είναι μόλις τρεις ημέρες μετά τον αγώνα με τη Μίλαν. Θα αποφασίσει σχετικά ο Ιμανόλ στο τέλος αυτής της εβδομάδας, όμως δεν φαίνεται να είναι η πιο πιθανή εξέλιξη μια αναβολή του συγκεκριμένου παιχνιδιού.
Η φωτογραφία της ημέρας:
Μπορεί να φαίνεται «κάπως» η εξωτερίκευση από πλευράς Ζότα της επιθυμίας του να παίξει στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, όμως κατά πρώτον σημαίνει πολλά για την εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό του ο άσος του Ολυμπιακού και κατά δεύτερον σημαίνει πολλά και για το κίνητρο που έχει παίζοντας με τα «ερυθρόλευκα».
Ο Ζότα ούτε κανείς… βετεράνος είναι στα 27 του, ούτε είναι κάποιος παίκτης που θα περάσει απαρατήρητος στην Πορτογαλία αν συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις στον Ολυμπιακό και τις συνδυάσει και με ευρωπαϊκές επιτυχίες του Ολυμπιακού.
Και για το τέλος ένα ιμότζι
Gustavo Puerta asume el rol de líder en una nueva generación de futbolistas en la Selección Colombia 🟡🔵🔴 El volante del Olympiacos se consolida en la mitad del campo de la tricolor. #SelecciónColombia #GustavoPuerta #TribunaCaliente https://t.co/pCDTZi2LEq— ditu (@Ditu_Tv) November 10, 2026
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Ο Κώστας Νικολακόπουλος έγινε δημοσιογράφος από…σπόντα. Από τη Νομική και τη δικηγορία η, το επάγγελμα του δικαστικού, που υποτίθεται ότι ήταν στα πλάνα του (εξ ου κι οχαρακτηρισμός «ανακριτή» από τον Γ. Λούβαρη!), βρέθηκε ξαφνικά στον ΦΙΛΑΘΛΟ, όταν πρωτογεννήθηκε η ιδέα αυτής της εφημερίδας από τους Ν. Καραγιαννίδη και Ι. Μαθιουδάκη. Ένα χρόνο ρεπορτάζ Πανιώνιου και Αιγάλεω (μαζί), ένα χρόνο ΑΕΚ και από την άνοιξη του 1984 έως και σήμερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου τα έχει δει όλα. Πρώτα τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια και μετά πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο. Του αρέσει να γράφει για μεταγραφές, αλλά ο ίδιος τις αποφεύγει. Σε 40 χρόνια έχει κάνει δύο! Το 1992 στο ΦΩΣ του Θ. Νικολαϊδη και μετά στον ΓΑΥΡΟ που στη συνέχεια έγινε ένα με τον Κόκκινο Πρωταθλητή. Πάνω από μία δεκαετία καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στον Σπορ FM.