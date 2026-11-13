Παρασκευή και 13…για τους Ολλανδούς!

Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων έφτασε για την Εθνική.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπαίνει απόψε (21:45) στη «Johan Cruyff Arena» του Άμστερνταμ με έναν ξεκάθαρο στόχο: να φύγει αλώβητη ή ακόμα καλύτερα με το «διπλό» που θα σφραγίσει από σήμερα την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 200!

Μετά τις μεγάλες νίκες σε Σερβία (1-2) και Γερμανία (0-1), αλλά και τις ισοπαλίες στην Τούμπα με Ολλανδία (2-2) και «πάντσερ» (0-0), η Ελλάδα παραμένει αήττητη σε τέσσερα ματς στη μεγάλη κατηγορία του θεσμού. Δεν είναι πια η έκπληξη του ομίλου — είναι το αφεντικό.

Με δύο αγωνιστικές να μένουν, ένα «τρίποντο» φτάνει για να κλειδώσει η δυάδα και το εισιτήριο για τα νοκ άουτ. Ανήμερα Παρασκευής και 13, η «γαλανόλευκη» έχει την ευκαιρία να χαλάσει το βράδυ στους «οράνιε», να τελειώσει τη δουλειά μέσα στο σπίτι τους και να μετατρέψει το επόμενο ματς με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό σε μια μεγάλη γιορτή!

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