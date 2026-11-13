Γαλανόλευκη από χρυσό για τη νίκη-πρόκριση!

Η Ελλάδα φιλοξενείται από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για την προτελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League, με στόχο να δώσει συνέχεια στις πολύ καλές της εμφανίσεις.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει εντυπωσιάσει έως τώρα στη διοργάνωση και μοιράζεται την κορυφή του ομίλου με τους «οράνιε».

Μετράει δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία (2-1) και Γερμανία (2-1) ενώ εντός ήρθε ισόπαλη τόσο με την Ολλανδία (2-2), όσο και με τη Γερμανία (0-0).

Τώρα στη «Johan Cruijff Arena» καλείται να γράψει ιστορία και να εξασφαλίσει από τώρα την πρόκρισή της στα play offs της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή και η Ελλάδα θέλει να μείνει μόνη της σε αυτή. Το διπλό βρίσκεται σε απόδοση 5.60 στη Novibet.

O Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά στην αποστολή τον Ηλία Κουτσουπιά της Άντερλεχτ, ενώ επέστρεψε και ο Τάσος Μπακασέτας. Για το παιχνίδι με την Ολλανδία δεν είναι διαθέσιμοι οι τιμωρημένοι Ζαφείρης και Σάλιακας, με τον Κουρμπέλη να είναι αμφίβολος.

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Στην επίθεση, ο Σέρβος τεχνικός διαθέτει τον πρώτο σκόρερ του φετινού Champions League, Τάσο Δουβίκα αλλά και τον Βαγγέλη Παυλίδη που πρωταγωνιστεί στην Μπενφίκα. Η λογική λέει ότι αμφότεροι θα αγωνιστούν βασικοί και το να σκοράρει ο πρώτος είναι σε απόδοση 3.50 στη Novibet.

Στην αντίπερα όχθη, η Ολλανδία θέλει να ξεμπερδέψει με την υπόθεση πρόκριση καθώς ακολουθεί ένα μεγάλο ντέρμπι με τη Γερμανία. Ο Τσάβι δεν μπορεί να υπολογίζει στον αρχηγό, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ καθώς και στον επιθετικό Μπρόμπεϊ.

Οι «οράνιε» έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές απουσίες αλλά το γεγονός ότι αγωνίζονται στην έδρα τους τους δίνει τον χαρακτήρα του φαβορί. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο και αυτό θέλει να κάνει και τώρα.

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