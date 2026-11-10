Ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ, Σέι, κλήθηκε στην Κ18 των ΗΠΑ.

Με όνομα βαρύ σαν ιστορία, ο Σέι Κρόιφ-Μπιν κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα Κ18 των ΗΠΑ! Πρόκειται για τον εγγονό του σπουδαίου Ολλανδού, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την πατρίδα του πατέρα του, έχοντας την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στα ματς με Πορτογαλία και Νορβηγία.

Μεγαλωμένος στην Καταλονία, ο γιος της Σαντάλ Κρόιφ και του Τοντ Μπιν αγωνίζεται ως χαφ στα τμήματα υποδομής της Ταραγόνα και αποφάσισε να παίξει για τους Αμερικανούς, φέρνοντας... θρυλικό αέρα στα μικρά κλιμάκια της USMNT.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις κλήσεις της Κ18 των ΗΠΑ, εντοπίζει κανείς και τον ελληνικής καταγωγής Κωνσταντίνο Κυριαζή, που είναι τερματοφύλακας και ανήκει στη Ρεάλ Σολτ Λέικ.

The #U18MNT will travel to Portugal for November training camp and matches against Norway and Portugal 🇵🇹 ℹ️ https://t.co/a2Hxf5fbMq https://t.co/E8aomQ7UgS November 9, 2026