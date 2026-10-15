Η FIFA πρόκειται να τροποποιήσει τους κανόνες της, για να αποτρέψει την επανάληψη της αμφιλεγόμενης άρσης της τιμωρίας που επιβλήθηκε στον Φόλαριν Μπαλογκάν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Την Πέμπτη (15/10), ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, θα προεδρεύσει της πρώτης συνόδου κορυφής του 37μελούς συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από τότε που αποκαλύφθηκε (και απορρίφθηκε) το σχέδιο του για την πώληση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην κορυφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η πρόταση τροποποίησης των κανόνων της, ώστε να απαγορεύονται οι αναστολές αυτόματων αποκλεισμών ενός αγώνα στο μέλλον.

Η ίδεα για την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού προέρχεται από την απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA να αναστείλει την ποινή που επιβλήθηκε στον Φολαρίν Μπαλογκάν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και προκάλεσε δημόσια κατακραυγή, με πολλούς να μιλούν ακόμη και για πολιτική παρέμβαση, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχτηκε δημόσια ότι είχε ζητήσει προσωπικά από τον Ινφαντίνο να επανεξετάσει την απαγόρευση.

FIFA will seek to make amendments to its disciplinary code to prevent a repeat of the scandal that engulfed the World Cup when United States forward Folarin Balogun’s ban was controversially suspended in the middle of the tournament after receiving a red card. On Thursday, the FIFA Council — the decision-making arm of world football’s governing body, which includes its president Gianni Infantino, eight vice-presidents and 28 other members — will meet for the first time since the World Cup. It will be presented with an amendment to the regulations aimed at preventing similar scenarios from playing out once again. 📝 @AdamCrafton_ 🔗 https://t.co/OEwByRRNOx — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 14, 2026

Ωστόσο, μια αλλαγή από μόνη της στον κανονισμό της FIFA είναι απίθανο να ικανοποιήσει όσους εξακολουθούν να αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το πώς αναστάλθηκε η απαγόρευση του Αμερικανού επιθετικού, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και αντιπροέδρου της FIFA, Ντέμπι Χιούιτ, η οποία έγραψε στον Ινφαντίνο τον περασμένο μήνα, ζητώντας την δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με το σκάνδαλο «Μπαλογκάν».

Επιπλέον, σήμερα, τόσο η Χιούιτ, όσο και άλλα μέλη του συμβουλίου αναμένεται να πιέσουν τον πρόεδρο της FIFA να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλέον εγκαταλελειμμένη πρόταση της FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία επιδίωκε να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις σε μια εταιρεία που θα διαχειριζόταν τα εμπορικά συμφέροντα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων της Ομοσπονδίας.

Η αντιπαράθεση για αυτά τα ζητήματα έρχεται πριν από την προθεσμία της 18ης Νοεμβρίου για τους υποψηφίους που θέλουν να συμμετάσχουν στις προεδρικές εκλογές της FIFA, οι οποίες θα διεξαχθούν τέσσερις μήνες αργότερα στο Ραμπάτ του Μαρόκου.