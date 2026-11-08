Κίνα: Ήταν στο +12 τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος και έχασε το πρωτάθλημα

Γιάννης Πολιάς
Κίνα: Ήταν στο +12 τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος και έχασε το πρωτάθλημα

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Η Τσενγκντού Ρονγκτσένγκ κατάφερε να χάσει τον τίτλο στην Κίνα, παρότι χρειαζόταν απλά έναν βαθμό στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές...

Με περισσότερες από τις μισές ομάδες της λίγκας να έχουν αφαιρέσεις βαθμών λόγω της εμπλοκής τους σε διαφόρων ειδών σκάνδαλα, η Τσενγκντού Ρονγκτσένγκ το εκμεταλλεύτηκε και έφτασε σε διψήφιες διαφορές από τους διώκτες της, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Κίνα.

Κι όμως... Η ομάδα του Τζον Αλοΐζι κατάφερε να χάσει δικό της πρωτάθλημα, καθώς κατέγραψε τέσσερις ήττες στα ισάριθμα τελευταία ματς, με αποτέλεσμα η Νταλιάν να την προλάβει και να της πάρει την κούπα στην ισοβαθμία, παρότι η διαφορά τους ήταν δώδεκα βαθμοί!

Η Τσενγκντού ήθελε απλώς έναν βαθμό μετά το πέρας της 27ης αγωνιστικής αλλά δεν τον βρήκε, χάνοντας κατά σειρά από Σανγκάη Πορτ, Νταλιάν και Σαντόνγκ Ταϊσάν, έτσι τερμάτισε δεύτερη, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές... λιποθυμίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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