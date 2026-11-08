Κίνα: Ήταν στο +12 τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος και έχασε το πρωτάθλημα
Με περισσότερες από τις μισές ομάδες της λίγκας να έχουν αφαιρέσεις βαθμών λόγω της εμπλοκής τους σε διαφόρων ειδών σκάνδαλα, η Τσενγκντού Ρονγκτσένγκ το εκμεταλλεύτηκε και έφτασε σε διψήφιες διαφορές από τους διώκτες της, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Κίνα.
Κι όμως... Η ομάδα του Τζον Αλοΐζι κατάφερε να χάσει δικό της πρωτάθλημα, καθώς κατέγραψε τέσσερις ήττες στα ισάριθμα τελευταία ματς, με αποτέλεσμα η Νταλιάν να την προλάβει και να της πάρει την κούπα στην ισοβαθμία, παρότι η διαφορά τους ήταν δώδεκα βαθμοί!
Η Τσενγκντού ήθελε απλώς έναν βαθμό μετά το πέρας της 27ης αγωνιστικής αλλά δεν τον βρήκε, χάνοντας κατά σειρά από Σανγκάη Πορτ, Νταλιάν και Σαντόνγκ Ταϊσάν, έτσι τερμάτισε δεύτερη, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές... λιποθυμίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
Chengdu Rongcheng needed ONE point from their last four games to win the Chinese Super League. They lost them all and lost the title on the final day of the season 🤯 https://t.co/7BvnPyonh0— Men in Blazers (@MenInBlazers) November 8, 2026
🇨🇳 THE MOST INSANE BOTTLE JOB IN ASIAN FOOTBALL HISTORY?! Chengdu Rongcheng were 12 points clear in the Chinese Super League with four rounds left - but have lost every single game and been overtaken by Dalian Yingbo on H2H results! It had already been a strange season in China even before the run-in, with 9 of the 16 teams starting the season on minus points due to historic offences related to match-fixing, gambling & corruption!— The Sweeper (@SweeperPod) November 8, 2026
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