Ο Αστέρας Aktor πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Ακαδημιών.

Ο Αστέρας Aktor έκανε το πρώτο Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Ακαδημιών στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο οποίο ήταν καλεσμένοι ομιλητές που βοήθησαν τους νεαρούς παίκτες, να διαμορφώσουν τον κατάλληλο χαρακτήρα και την απαραίτητη ενίσχυση της γνώμης τους για να μπορέσουν να εξελιχθούν στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αστέρα Aktor:

«Με μεγάλη επιτυχία, υψηλή συμμετοχή και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεματολογία ολοκληρώθηκε το 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Ακαδημιών του ASTERAS AKTOR.

Το σεμινάριο φιλοξενήθηκε στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και απευθυνόταν σε προπονητές ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και Ακαδημιών, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, την επιμόρφωση και τη συνεχή εξέλιξη στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα θεματικών ενοτήτων, με τη συμμετοχή καταξιωμένων ομιλητών και εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για σύγχρονες προπονητικές μεθόδους και πρακτικές.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο ASTERAS AKTOR επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σταθερή προσήλωσή του στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την ουσιαστική ενίσχυση του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου.

Δείτε τους ομιλητές, τις θεματικές ενότητες, καθώς και φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από την ημερίδα.

Τις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμο το πλήρες βίντεο του σεμιναρίου, με όλες τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις των εισηγητών.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν με την παρουσία τους στην επιτυχία του 1ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Ακαδημιών του ASTERAS» AKTOR.





