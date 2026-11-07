Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει στο blog του στο Gazzetta για το επίτευγμα του Σταύρου Πήλιου που κανονικά πρέπει να ταξιδεύει από στόμα σε στόμα ανά την Ευρώπη.

Ο αριστερός μπακ είναι από τους ποδοσφαιριστές που αξιολογούνται παραδοσιακά για όσα ΔΕΝ γίνονται στην πλάτη του. Η ανασταλτική συνέπεια, το τακτικό διάβασμα και οι καλύψεις είναι το προ-απαιτούμενο της θέσης.

Τα γκολ σπάνια μπαίνουν στη συζήτηση, και στο Champions League ακόμα σπανιότερα. Εκτός αν λέγεσαι Ρομπέρτο Κάρλος, Μαρσέλο ή μερικοί «περίεργοι» ακόμα που άλλαξαν τη φύση της θέσης. Έχετε όμως σκεφτεί πόσοι σπουδαίοι βλέπουν αυτό που πέτυχε ο Σταύρος Πήλιος και αισθάνονται «άβολα»; Παρακολουθήστε...

Ο αριστερός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ αποφάσισε να ανατρέψει τα εγχειρίδια της ποδοσφαιρικής λογικής, «γράφοντας» ήδη δύο τέρματα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της φετινής κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της ηχηρής αυτής «υπερβολής», αρκεί μια ματιά στην ιστορία: ιερά τέρατα της θέσης, παγκόσμιοι πρωταθλητές και κάτοχοι του τροπαίου με δεκάδες ή εκατοντάδες συμμετοχές στην πλάτη τους, δεν πλησίασαν ποτέ αυτά τα νούμερα στην εκκίνηση της ευρωπαϊκής διαδρομής τους. Εν τέλει, κάποιοι δεν τα έφτασαν και ποτέ!

Το «βάπτισμα του πυρός» στο Έτιχαντ

Το πρώτο ευρωπαϊκό χτύπημα του Πήλιου συντελέστηκε στις 20 Οκτωβρίου, σε μια βραδιά που η ΑΕΚ θέλει να ξεχάσει, όχι όμως εκείνος. Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 5-1 χάρη σε χατ-τρικ του Φιλ Φόντεν, όμως στο 52ο λεπτό, ο Πήλιος πάτησε περιοχή και μείωσε προσωρινά σε 2-1. Ήταν το παρθενικό γκολ του στο Champions League, μια προσωπική δικαίωση που έδειξε ότι ο 25χρονος μπακ δεν φοβάται τα μεγάλα σαλόνια.

Το έπος απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Αν το γκολ στο Μάντσεστερ θεωρήθηκε σύμπτωση, η εμφάνιση της 4ης Νοεμβρίου στην Αθήνα κόντρα στη Ρεάλ απέδειξε το αντίθετο. Σε ένα ματς-θρίλερ, η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια την «ιμιτασιόν -αν κρίνουμε από το πανό THE ORIGINAL QUEEN IS AEK - Βασίλισσα».

Στο 75ο λεπτό, με το σκορ στο 1-1, ο Πήλιος ολοκλήρωσε υποδειγματικά μια ταχύτατη αντεπίθεση, εκτελώντας με άψογο αριστερό σουτ από το κέντρο της περιοχής μετά από ασίστ του Κοΐτα.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-1, ανάβοντας φωτιά στις εξέδρες. Αν και η εμπειρία των Μαδριλένων μίλησε στο τέλος (ισοφάριση από Εμπαπέ και 2-3 από τον Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις), το γκολ του Πήλιου απέναντι στους πρωτοπόρους του ομίλου γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην προσωπική βίβλο του.

Μια σπάνια ποδοσφαιρική «ράτσα»

Το επίτευγμα του Πήλιου αποκτά διεθνείς διαστάσεις αν αναλογιστούμε τη δυσκολία που αντιμετώπισαν ιστορικοί αριστεροί οπισθοφύλακες στο σκοράρισμα. Μέρος της ελίτ της θέσης με περισσότερα από 50-110 ματς στο Champions League, είτε δεν σκόραρε ποτέ, είτε μετρούσε τα γκολ με το σταγονόμετρο. Προσέξτε:

• Μπισέντε Λιζαραζού (0 γκολ σε 64 ματς): Ο εμβληματικός αριστερός μπακ της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Γαλλίας, παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του Champions League, δεν βρήκε ποτέ το πλεκτό στην κορυφαία διοργάνωση, παρά τις δεκάδες συμμετοχές του στην ευρωπαϊκή ελίτ.

• Γκαέλ Κλισί (0 γκολ σε 73 ματς): Με τεράστια θητεία σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, ο Γάλλος αμυντικός ολοκλήρωσε την καριέρα του στα αστέρια με το απόλυτο μηδέν στην κατηγορία των γκολ.

• Φίλιπ Λαμ (0 γκολ σε 112 ματς): Αν και συνδέθηκε κυρίως με τη δεξιά πλευρά, ο θρυλικός αρχηγός της Μπάγερν έπαιξε για αρκετά χρόνια ως αριστερός μπακ στο ξεκίνημά του. Κρατά το ρεκόρ του παίκτη με τις περισσότερες εμφανίσεις στη διοργάνωση χωρίς να σκοράρει ποτέ.

• Άσλεϊ Κόουλ (1 γκολ σε 108 ματς): Ο κορυφαίος ίσως Άγγλος αριστερός μπακ της σύγχρονης εποχής, με 45 ματς στην Άρσεναλ και 60 στην Τσέλσι (με την οποία σήκωσε και το τρόπαιο το 2012), σκόραρε μόλις μία φορά σε όλη την ευρωπαϊκή καριέρα του (το 2003 κόντρα στη Ντινάμο Κιέβου).

• Άλεξ Σάντρο (1 γκολ σε 78 ματς): Ο Βραζιλιάνος που έγραψε ιστορία με τη Γιουβέντους χρειάστηκε να περιμένει χρόνια για να πανηγυρίσει το μοναδικό γκολ του στα αστέρια, εκτός έδρας κόντρα στη Μάλμε το 2021.

• Πατρίς Εβρά (2 γκολ σε 108 ματς): Για να πετύχει ο Γάλλος των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους τα γκολ του Πήλιου, χρειάστηκε πάνω από 100 παιχνίδια. Ο Έλληνας μπακ το κατάφερε σε 360 λεπτά.

• Άντι Ρόμπερτσον (2 γκολ σε 66 ματς): Ο άλλοτε σταρ της Λίβερπουλ, ένας από τους πιο επιθετικούς μπακ του πλανήτη, έχει πετύχει μόλις 2 γκολ σε 66 αναμετρήσεις.

• Ακόμη και ο απόλυτος θρύλος Πάολο Μαλντίνι, στα 109 παιχνίδια του στη σύγχρονη μορφή του Champions League, πέτυχε ελάχιστα γκολ (μόλις 1 σε φάση ομίλων και μάλιστα σε τελικό).

Προφανώς, ο Σταύρος Πήλιος δεν έγινε ξαφνικά… Ρομπέρτο Κάρλος, ούτε κανείς μπορεί να τον συγκρίνει ακόμα με το ειδικό βάρος των προαναφερθέντων μύθων.

Ωστόσο, το να είσαι ο αριστερός μπακ μιας ελληνικής ομάδας και να σκοράρεις μέσα σε 15 ημέρες απέναντι σε δύο Κολοσσούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου (Σίτι και Ρεάλ), είναι ένα παράσημο που ξεπερνά τα στενά όρια μιας απλής υποσημείωσης. Είναι μια ποδοσφαιρική ιστορία που θα μνημονεύεται για χρόνια.