Ο Σταύρος Πήλιος παρουσιάζει άνοδο σχεδόν σε όλους τους δείκτες που αφορούν το επιθετικό κομμάτι στο Wyscout ως αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει ρίξει και η οποία βγαίνει στα ματς της ΑΕΚ στο Champions League.

Φτάνοντας στου δρόμου τα μισά της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ παραμένει με τους τρεις βαθμούς της πρεμιέρας, αλλά θα μπορούσε να είχε τουλάχιστον έναν ή δύο ακόμα καθώς στις λεπτομέρειες γνώρισε την ήττα τόσο στο Στάμφορντ Μπριτζ από τη Σαχτάρ όσο και προχθές βράδυ στο 100ο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Σε αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει για την Ένωση βάσει αριθμών είναι κάποιος που οι περισσότεροι πιθανότατα δεν θα περίμεναν.

Ο Σταύρος Πήλιος έδωσε την ασίστ στον Μάγερ στο γκολ απέναντι στη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Σκόραρε κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ μειώνοντας προσωρινά σε 2-1, ενώ βρήκε δίχτυα ξανά και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης βάζοντας την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 2-1, πριν οι Μερένχες καταφέρουν την ανατροπή στο φινάλε. Αριθμοί που δείχνουν τη συνεισφορά του Πήλιου στο επιθετικό κομμάτι και συμβαδίζουν με τα γενικότερα στατιστικά του επιθετικά έχοντας δουλέψει και βελτιωθεί σε σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν.

Όπως προκύπτει μέσα από το Wyscout, ο 26χρονος αριστερός μπακ της ΑΕΚ έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο στις προσωπικές ενέργειες στο ένας εναντίον ενός, έχοντας τη φετινή σεζόν 72,7% επιτυχία στις ντρίμπλες, σε αντίθεση με πέρυσι που το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε στο 52,2%. Μεγάλη άνοδο παρουσιάζει και στις μονομαχίες του στο επιθετικό κομμάτι, εκεί όπου πέρυσι είχε μέσο όρο επιτυχία 46,1 %, ενώ φέτος το ποσοστό αυτό φτάνει το 64,1%. Παράλληλα πατάει περισσότερο στην περιοχή του αντιπάλου έχοντας μέσο όρο 2,07 επαφές, ενώ πέρυσι μετρούσε 1,72.

Ο Πήλιος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζει ικανοποιητική ακρίβεια στις σέντρες του, κάτι που αποτελούσε σημαντική αδυναμία του καθώς πολλές επιθέσεις από την αριστερή πλευρά τελείωναν εκεί. Για παράδειγμα την περσινή σεζόν είχε μέσο όρο ακρίβεια 38,4%, ενώ φέτος έχει λίγο λιγότερο με την επιτυχία στις σέντρες που πραγματοποιεί να φτάνει το 32,2% σύμφωνα με το Wyscout.

Η βελτίωση επιβεβαιώνεται και στις μεταβιβάσεις, με τον Πήλιο τη φετινή σεζόν να καταγράφει μέσο όρο επιτυχία 79,6%, ενώ πέρυσι ήταν ελαφρώς πιο κάτω στο 76,7%. Πιο συγκεκριμένα στις πάσες στο τελευταίο τρίτο από το περσινό 63,4% μέσο όρο έχει ανέβει στο 69,8% επιτυχημένες. Μικρή άνοδος παρουσιάζεται επίσης τόσο στις προωθητικές μπαλιές που έχουν πάει σε ακρίβεια από το 66,2% στο 68,3% μέσο όρο, όσο και στις πάσες μέσα στην αντίπαλη περιοχή από το 41,7% στο 42,6% μέσο όρο.