Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση, η Καλαμάτα θα βάλει δωρεάν πούλμαν για τους οπαδούς που θέλουν να βρεθούν στη Νίκαια για να στηρίξουν την ομάδα κόντρα στην ΑΕΚ.

Η Καλαμάτα έχει μια δύσκολη αποστολή μπροστά της για την 11η αγωνιστική της Super League, καθώς υποδέχεται στη Νίκαια την ΑΕΚ (Live από το Gazzetta)το Σάββατο 21/11 στις 19:30. Εκεί η η «Μαύρη Θύελλα» θέλει να έχει τη στήριξη του κόσμου της, για αυτό το λόγο η ΠΑΕ έβαλε δωρεάν πούλμαν για τους οπαδούς της.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό μέσα από ανακοίνωση της ομάδας η Καλαμάτα θα βάλει πούλμαν για όσους θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο και να γίνουν ο 12ος παίκτης της ομάδας. Αξίζει να αναφέρουμε ακόμα πως θα υπάρχει προτεραιότητα σε όσους έχουν ήδη βρεθεί και σε προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μαύρη Θύελλα ετοιμάζεται για ακόμη έναν σημαντικό αγώνα και θέλει τον κόσμο της στο πλευρό της! Το Σάββατο (21/11, 19:30), η ομάδα μας αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την 11η αγωνιστική της Super League και οι φίλαθλοί μας θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν δωρεάν στη Νίκαια.

Για ακόμη μία φορά, με πρωτοβουλία του προέδρου και μεγαλομετόχου της ομάδας μας, Γιώργου Πρασσά, θα διατεθούν δωρεάν πούλμαν για τη μετακίνηση στο γήπεδο της Νίκαιας. Προτεραιότητα θα έχουν όσοι έχουν ήδη βρεθεί και σε προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας μας.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν με τα πούλμαν μπορούν να επικοινωνούν με το Πρακτορείο Penguin Travels & Tours στο τηλέφωνο 27210 80701, προκειμένου να κατοχυρώσουν τη θέση τους.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας:

* Τετάρτη: 09:00-14:30

* Πέμπτη: 18:00-21:00

* Παρασκευή: 09:00-14:00 και 18:00-21:00

Κατοχυρώστε έγκαιρα τη θέση σας και δώστε δυναμικό «παρών» στο πλευρό της Μαύρης Θύελλας! Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά εισιτηρίου για τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Όλοι μαζί, με τη Μαύρη Θύελλα!».