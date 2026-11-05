Κορυφή με 0% ο Παναθηναϊκός και 24άδα με «Ενισχυμένα» Bet Builder ο ΟΦΗ 

Δύο ελληνικές ομάδες, δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές διαδρομές και η κοινή επιδίωξη να αξιοποιήσουν την τέταρτη αγωνιστική για να βελτιώσουν τις προοπτικές τους.

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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Conference League, έχοντας ξεκινήσει με το απόλυτο των νικών και την πρώτη θέση στη βαθμολογία. Ο ΟΦΗ, αντίθετα, ταξιδεύει στη Ρουμανία για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Europa League, αναζητώντας βαθμούς που θα τον επαναφέρουν στις θέσεις πρόκρισης. Δύο παιχνίδια με ξεκάθαρα αγωνιστικά ζητούμενα, διαφορετικές συνθήκες και ενισχυμένες επιλογές στην Elabet.

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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20 από 3.80: Νίκη Παναθηναϊκού & Over 2,5 γκολ & Τετέι Over 1,5 σουτ στην εστία

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση της League Phase του Conference League, έχοντας συγκεντρώσει έξι βαθμούς σε δύο αγωνιστικές, με επτά γκολ ενεργητικό και μόλις δύο παθητικό. Η ομάδα του Νίστρουπ προέρχεται από την εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη με 5-1 επί της Καϊράτ, ενώ στο πρωτάθλημα επικράτησε 2-0 της ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της κατάσταση.

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Ο Τετέι άνοιξε το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό του ντέρμπι, με τον Αντίνο να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Η συνεργασία Τετέι και Ντέσερς αποτελεί σημαντικό επιθετικό όπλο, με τους «πράσινους» να παρουσιάζουν αποτελεσματικότητα και ένταση στο παιχνίδι τους.

Απέναντί τους βρίσκεται η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που έχει έναν βαθμό σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια και βρίσκεται στην 23η θέση. Οι Βούλγαροι, τους οποίους είχε αποκλείσει με δύο νίκες ο ΟΦΗ στα προκριματικά του Europa, παραμένουν αήττητοι στο πρωτάθλημά τους, ωστόσο στην Ευρώπη αναζητούν ακόμη την πρώτη νίκη.

Για τον Παναθηναϊκό, το τρίτο διαδοχικό τρίποντο σημαίνει εννέα βαθμούς και ακόμη ισχυρότερη θέση στη μάχη της πρώτης οκτάδας, που οδηγεί απευθείας στους «16».

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Ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 26η θέση του Europa League με τρεις βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, έχοντας μία νίκη και δύο ήττες. Απέχει βέβαια, ελάχιστα από την πρώτη 24άδα, που εξασφαλίζει συμμετοχή στα πλέι οφ πρόκρισης.

Μετά την επικράτηση επί της Χόφενχαϊμ, οι Κρητικοί ηττήθηκαν από Ρεν και Λεβερκούζεν. Ωστόσο, οι δύο συνεχόμενες νίκες τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατο το 1-0 επί του Παναιτωλικού, έχουν βελτιώσει την ψυχολογία τους.

Η Χάποελ Μπερ Σεβά βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα, στην 30ή θέση με έναν βαθμό. Προέρχεται από βαριά ευρωπαϊκή ήττα 4-0 απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, παρά τις πέντε συνεχόμενες νίκες της στο ισραηλινό πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα στη Ρουμανία, με τον ΟΦΗ να αναζητά αποτέλεσμα που θα τον φέρει ξανά εντός της πρώτης 24άδας, ανάλογα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

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