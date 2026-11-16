Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ βλέπει το ματς της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία.

Έντονο Παναθηναϊκό χρώμα στη Λεωφόρο για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία (live στο Gazzetta).

Ο τεχνικός του τριφυλλιού Τζέικομπ Νίστρουπ είναι σε σουίτα στα επίσημα για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς της Κ21 για την πρόκριση στο Euro 2027, ενώ παρόντες είναι και ο Ισλανδός στόπερ της ομάδας, ο Σβέριρ Ίνγκασον, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο καλοκαιρινό φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης.

Ο Ίνγκασον πήγε να δει και τα ταλέντα της Κ21 της χώρας του και βλέπει το παιχνίδι με τον επίσης τραυματία Παύλο Παντελίδη και τον διεθνή αριστερό μπακ Γιώργο Κυριακόπουλο.

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