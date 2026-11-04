ΑΕΚ U19- Ρεάλ U19: Το γκολ των «μερένχες» για το 2-1
Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ υποδέχθηκε την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης (Live από το Gazzetta) για την 4η αγωνιστική του UEFA Youth League.
Το πρώτο ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες καθώς οι «μερένχες» άνοιξαν πρώτοι το σκορ στο «Σεραφείδιο», στο 25ο λεπτό με πλασέ του Λακόστα και η Ένωση αντέδρασε σύντομα με τον Αμανατίδη να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά μετά από εξαιρετική ασιστ του Αργυρίου στο 29 λεπτό.
Η βασίλισσα ωστόσο μπήκε περισσότερο προετοιμασμένη στο δεύτερο ημίχρονο και ο γιός του Μαρσέλο, Έντσο Άλβες, κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αναταραχή στην άμυνα της ΑΕΚ και να σκοράρει στο 53ο λεπτό, βάζοντας ξανά την ομάδα του σε θέση οδηγού, με τον Βραζιλιάνο να πανηγυρίζει υψώνοντας τα χέρια του για το τέρμα που πέτυχε ο γιος του.
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