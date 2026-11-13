Δύο παιδιά από την οικογένεια της ΑΕΚ ξεχώρισε στις δηλώσεις του ο Μαράν μετά τη νίκη της Αλβανίας, ο λόγος για τον Σταύρο Πήλιο και τον Μάριο Μιτάι.

Η Αλβανία ήταν αυτή που πήρε τη νίκη (2-0) κόντρα στη Φινλανδία για το Nations League και ο «αρχιτέκτονας» αυτής της επιτυχίας ξεχώρισε δύο παίκτες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ΑΕΚ. Καθώς ο Μαράν ξεχώρισε τόσο τον Σταύρο Πήλιο, που είναι βασικό «γρανάζι» του Νίκολιτς, όσο και τον Μάριο Μιτάι, που αποτελεί έναν από τους αγαπητούς παίκτες που πέρασαν από την Ένωση.

Συγκεκριμένα ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε σε ολόκληρη την αναμέτρηση, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις. Μάλιστα τα όσα έκανε στο γήπεδο δεν πέρασαν απαρατήρητα ούτε από τον κόσμο, καθώς όταν αποχώρησε στο 90ό λεπτό γνώρισε την αποθέωση ενώ και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αλβανίας είπε τα καλύτερα μετά τη σέντρα.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο Ρολάντο Μαράν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Πήλιο, βάζοντάς τον μαζί με τον Χισάι και τον άλλοτε παίκτη του Δικεφάλου, Μάριο Μιτάι, στους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν.

«Δεν δίνουμε έμφαση μόνο σε έναν σταθερό σχηματισμό, αλλά προσαρμοζόμαστε και στα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Δεν είναι μόνο ο Πήλιος. Και ο Χισάι τα πήγε πολύ καλά, όπως και ο Μιτάι, ο οποίος αγωνίζεται σε διαφορετικό ρόλο από τον συνηθισμένο του, αλλά ανταποκρίνεται εξαιρετικά. Έχουμε διαφορετικούς παίκτες που πραγματοποιούν εμφανίσεις υψηλού επιπέδου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής.