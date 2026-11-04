Μνήμες ξυπνούν και «γίγαντες» λυγίζουν!

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ψάχνοντας ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να κάνει την έκπληξη και εκμεταλλευόμενο την έδρα του να «κόψει» βαθμούς από τους «μερένχες». Η Ένωση πρέπει να αφήσει πίσω της την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να βάλει δύσκολα στη Ρεάλ.

Εντός έδρας, η ΑΕΚ μετράει φέτος 6 νίκες έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, ο στόχος είναι να δώσει συνέχεια στο σερί της. Το 1Χ βρίσκεται σε απόδοση 3.45 στη Novibet.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους και είναι εμφανές ότι δεν βρίσκονται στην καλύτερη κατάστασή τους. Έχουν τρεις βαθμούς στη League Phase και η Ρεάλ αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να παρατάξει μία ενδεκάδα που θα είναι έτοιμη για «μάχη». Ο Ρότα αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη.

Η ΝΙΚΗ Ή Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΡΕΑΛ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 200!

Οι Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος μοιάζουν σίγουροι για την άμυνα, όπως και οι Γιόβιτς και Βάργκα για την επίθεση. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν φαβορί αλλά όλα θα κριθούν την τελευταία στιγμή.

Από την άλλη η Ρεάλ έχει ανεβασμένη ψυχολογία καθώς μετά τη νίκη στο Κλάσικο με την Μπαρτσελόνα, πέρασε και από την έδρα της Σανταντέρ. Βρίσκεται στο -3 από την κορυφή αλλά όσο περνάει ο καιρός ο Μουρίνιο παρουσιάζει όλο και πιο δεμένο σύνολο.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία αλλά η ΑΕΚ εντός έδρας δείχνει μεγάλη δυναμική. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 1.63 στη Novibet.

Για τη Ρεάλ, οι Βαλβέρδε και Βινίσιους θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και έτσι ο Πορτογάλος προπονητής θα έχει σχεδόν ένα πλήρες ρόστερ.

Επιπλέον, με πάνω από 800 αγορές για κάθε αγώνα, οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο που θα σημειωθούν τα γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, αλλά και στατιστικές αγορές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ