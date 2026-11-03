Η Γουέστ Χαμ αποφάσισε τη λήξη της συνεργασίας με τον προπονητή Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Νέες εξελίξεις συγκλονίζουν το αγγλικό ποδόσφαιρο καθώς σύμφωνα με το «RoshaneSport», η Γουέστ Χαμ, του Ντίνου Μαυροπάνου, προχώρησε σε λήξη συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας, Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Σάουθαμπτον και Γουέστ Μπρομ, η αγγλική ομάδα βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα και απέχει τέσσερις βαθμούς από τις θέσεις ανόδου, με αποτέλεσμα η διοίκηση του συλλόγου να προβεί σε σημαντικές αλλαγές όπως αυτή του προπονητή.

Μετά από την απρόσμενη εξέλιξη, τα «Σφυριά» βρίσκονται πλέον στην αναζήτηση του νέου προσώπου που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Αναμένεται η ανακοίνωση της Γουέστ Χαμ για να επιβεβαιώσει το τέλος της συνεργασίας.