Παναθηναϊκός - ΑΕΚ και Λίβερπουλ - Άρσεναλ με 0% γκανιότα και σούπερ «Ενισχυμένα» ημίχρονα 

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Στη Super League, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής που θα μπορούσε να προκαλέσει διακυμάνσεις στην κούρσα της κορυφής. Οι Πράσινοι θέλουν να παραμείνουν στην πρώτη θέση και να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί τους στο πρωτάθλημα απέναντι στην Ένωση, η οποία από την πλευρά της ψάχνει μια μεγάλη απάντηση μετά την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ.

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Σπουδαίο ραντεβού και στην Premier League, εκεί όπου Λίβερπουλ και Άρσεναλ μετρούν τις δυνάμεις τους στο «Άνφιλντ». Οι Reds προέρχονται από την πρόκριση-θρίλερ κόντρα στην Τσέλσι στο League Cup, τη στιγμή που οι Gunners είναι λαβωμένοι από τον αποκλεισμό-σοκ από τη Φλίτγουντ της τέταρτης κατηγορίας.

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Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη Super League. Οι Πράσινοι υποδέχονται την Ένωση με στόχο να πάρουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Πράσινοι θέλουν να παραμείνουν στην πρώτη θέση και να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί τους στο πρωτάθλημα απέναντι στην Ένωση, η οποία από την πλευρά της ψάχνει μια μεγάλη απάντηση μετά την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Νίστρουπ έχει αφήσει για τα καλά πίσω της την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι έκτοτε τρέχει ένα νικηφόρο σερί πέντε αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις που έχει χτίσει ψυχολογία στο πράσινο στρατόπεδο. Η απώλεια του Αζεντίν Ουναΐ, βέβαια, δεδομένα αποτελεί πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ωστόσο έχει αποδείξει πως διαθέτει μονάδες επιθετικά ώστε να παραμείνει επικίνδυνος.

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Η ΑΕΚ από την πλευρά της θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο, ψάχνοντας μια απάντηση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 3-1 στην Τούμπα για το Κύπελλο. Η Ένωση περιορίστηκε σε ένα ημίωρο καλού ποδοσφαίρου και στο τέλος παραδόθηκε στις ορέξεις των γηπεδούχων, με συνέπεια να υποστεί την τρίτη της ήττα στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα βέβαια προέρχεται από ένα νικηφόρο σερί τριών αγώνων, ενώ αισίως έκλεισε ένα χρόνο ως αήττητη σε αγώνα της Super League. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που θέλει να διευρύνει κόντρα στον Παναθηναϊκό, ώστε να μην χάσει παράλληλα και την επαφή με την κορυφή. Η διαφορά τους, άλλωστε, περιορίζεται σε μόλις τέσσερις βαθμούς και η φετινή τους πορεία συνηγορεί προς ένα ματς που θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

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Ματσάρα Λίβερπουλ - Άρσεναλ στο «Άνφιλντ», σε ένα από τα πιο αμφίρροπα ματς της αγωνιστικής στην Premier League. Οι δυο ομάδες δοκιμάστηκαν μεσοβδόμαδα στο League Cup με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά, οδηγήθηκαν αμφότερες στη διαδικασία των πέναλτι για να πάρουν το εισιτήριο, όμως στο τέλος μόνο μια τα κατάφερε. Παρά το χαμένο πέναλτι του Κώστα Τσιμίκα, οι Reds απέκλεισαν την Τσέλσι στη ρώσικη ρουλέτα, όμως η ομάδα του Αρτέτα έπεσε θύμα έκπληξης απέναντι στη Φλίτγουντ της 4ης κατηγορίας. Η Άρσεναλ δεν παρουσίασε σε κανένα σημείο του αγώνα σοβαρό πρόσωπο, περιορίστηκε στο 1-1 στην κανονική διάρκεια και στη διαδικασία των πέναλτι υπέστη το απόλυτο σοκ για να μείνει εκτός θεσμού.

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Στο «Άνφιλντ» θα ψάξει να βρει τα ξανά τον εαυτό της απέναντι σε μια φορμαρισμένη Λίβερπουλ που έχει να χάσει στην έδρα της από τη βαριά ήττα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στις 11 Οκτωβρίου, όμως οι Λονδρέζοι έχουν λόγους να αισιοδοξούν. Έχουν φτιάξει, εξάλλου, το δικό τους νικηφόρο σερί στο πρωτάθλημα εδώ και τρεις αγωνιστικές, έχουν αποδείξει μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στη σεζόν και θα ψάξουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της Premier League, ξεπλένοντας έτσι την «αμαρτία» του League Cup.

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Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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