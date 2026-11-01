Εθνική Ελλάδος: Η Κ15 επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο στις βαλίτσες
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Η Κ15 της Εθνικής Ελλάδος επέστρεψε στην Ελλάδα και είχε στις αποσκευές της τη μεγάλη επιτυχία της 3ης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η Κ15 της Εθνικής Ελλάδος επέστρεψε στην Ελλάδα με τις αποσκευές της γεμάτες με εμπειρίες και την μεγάλη επιτυχία της 3ης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, κάνοντας μία εκπληκτική πορεία στα γήπεδα του Μπακού.
Με την επιστροφή στην χώρα μας, τα παιδιά γνώρισαν την αποθέωση από τους δικούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο ενώ μίλησε για την επιτυχία της ομάδας ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
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