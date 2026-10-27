Ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ;

Ο ΠΑΟΚ προβληματίζει με την απόδοσή του το τελευταίο διάστημα και ο Αλέσιο Λίσι βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν έχει καταφέρει ακόμα να δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα και οι δύο ήττες τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα έχουν μεγαλώσει τον προβληματισμό προς το πρόσωπό του.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα ονόματα για τον αντικαταστάτη του Λίσι και τα περισσότερα έχουν έντονο ελληνικό παρελθόν.

Ποιος θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ: τα φαβορί

Ντάνι Πονζ

Το πρώτο φαβορί είναι ο Ντάνι Πονζ. Ο Ισπανός κόουτς βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από το 2025, έχει περάσει από τις Κ17 και Κ19 ενώ εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται στο τιμόνι του ΠΑΟΚ Β έχοντας δείξει καλό έργο. Στο 6.00 η απόδοση να πάρει «προαγωγή».

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Το όνομα βέβαια που θα ξεσηκώσει τον κόσμο της ομάδας είναι αυτό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος αποχώρησε τον Σεπτέμβριο από τον Ολυμπιακό, έχοντας αφήσει πίσω του μεγάλο έργο.

Δεν είναι απίθανη μία επιστροφή του στην Ελλάδα και το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ΠΑΟΚ βρίσκεται σε απόδοση 6.50.

Φερνάντο Σάντος

Ένα γνώριμο πρόσωπο, που έχει γράψει τη δική του ιστορία με την ομάδα είναι ο Φερνάντο Σάντος. Ο Πορτογάλος προπονητής έχει βρεθεί στον ΠΑΟΚ την περίοδο 2007-2010 ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2025 αποχώρησε από το Αζερμπαϊτζάν. Αποτελεί μία επιλογή συσπείρωσης και το να γυρίσει είναι σε απόδοση 7.00.

Πέδρο Μαρτίνς

Στη λίστα ξεχωρίζει άλλος ένας πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο 56χρονος μετά το τέλος της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους» το 2022, ανέλαβε την Αλ

Γκαράφα του Κατάρ και συνεχίζει να βρίσκεται εκεί.

Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας και μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ και πάλι στις επιτυχίες. Στο 9.00 η απόδοση να είναι ο νέος προπονητής της ομάδας.

Σέρτζιο Κονσεϊσάο

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ για δύο χρόνια (2008-2010) και μάλιστα ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Προπονητικά έχει βρεθεί στους πάγκους των Μπράγκα, Ναντ, Πόρτο και Μίλαν μεταξύ άλλων, ενώ το καλοκαίρι έφυγε από την Αλ Ιτιχάντ και κυκλοφορεί ελεύθερος. Το να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε απόδοση 11.00 στη Novibet.

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