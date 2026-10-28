Κύπελλο Γερμανίας: Εξάρα της Μπάγερν με το Μαδεμβούργο απόντος του Κομπανί
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Η Μπάγερν Μονάχου μην έχοντας τον Κομπανί στον πάγκο της διέλυσε με σκορ 6-1 το Μαδερμβούργο και συνεχίζει στο Κύπελλο Γερμανίας.
Οι Βαυαροί έκαναν... πάρτι στην άμυνα του Μαδεμβούργου με το τελικό 6-1. Το 1-0 της Μπάγερν Μονάχου - που δεν είχε τον Κομπανί στον πάγκο της λόγω της ασθένειάς του - ήρθε στο 16' από τον Ολίσε και το 1-1 στο 15' από τον Ζουκόβσκι. Ακολούθησαν τα γκολ των Σαϊμπάρι στο 21', Ολίσε στο 50' Ντέιβις στο 70', Μπράουν στο 73' και Ντάιπερ στο 90. Σε άλλους αγώνες η Λεβερκούζεν νίκησε 5-2 τη Νυρεμβέργη και η Καϊζερλάουτερν 2-0 το Αννόβερο.
Τα παιχνίδια της Τετάρτης
- Λεβερκούζεν - Νυρεμβέργη 5-2
- Αννόβερο - Καϊζερσλάουτερν 0-2
- Μπάγερν Μονάχου - Μαδεμβούργο 6-1
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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