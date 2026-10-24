Ο Ραφαέλ Βαράν στην Ελλάδα - Παρακολουθεί τον γιο του στο Elite Neon Cup

Ο άλλοτε σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ραφαέλ Βαράν, βρίσκεται στην Ελλάδα για το Elite Neon Cup, όπου παίζει ο γιος του και αυτός του Τιμπό Κουρτουά.

Ένας θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και νυν στέλεχος της διοίκησης της Κόμο, ο Ραφαέλ Βαράν, είναι στην Ελλάδα και παρακολουθεί το διεθνές τουρνουά Elite Neon Cup.

Ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία το 2018 και τεσσάρων Champions League με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, δίνει το «παρών» στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στην Αθήνα, καθώς ο γιος του, αλλά και αυτός του Τιμπό Κουρτουά, αγωνίζονται στην Κ10 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο «γίγαντας» του αθλητισμού επέλεξε το Elite Neon Cup για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του συγκεκριμένου ηλικιακού γκρουπ, απέναντι σε αντίστοιχου βεληνεκούς ομάδες, όπως οι Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι, Γιουβέντους, Μίλαν, αλλά και εκείνες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Το τουρνουά ξεκίνησε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και θα είναι σε εξέλιξη έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, την ημέρα που διεξαχθούν και οι μεγάλοι τελικοί στις ηλικίες Κ10 και Κ12, μαζί με τα υπόλοιπα ματς «πλασαρίσματος». Εκεί αναμένεται να δώσει το «παρών» τόσο ο Ραφαέλ Βαράν, όσο και η ομάδα που παίζει γιος του, η Ρεάλ Μαδρίτης, μιας και από νωρίς έχει δείξει την ποιότητά της. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξε να έρθει στην Αθήνα οικογενειακώς.

Δείτε φωτογραφίες του Ραφαέλ Βαράν στην Ελλάδα: