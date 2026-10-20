Η νίκη της ΑΕΚ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι σε απόδοση* 300

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στη Novibet σε περιμένει μία αποκλειστική προσφορά*.

Η Ένωση έδειξε ένα αρκετά καλό πρόσωπο απέναντι στη Σαχτάρ την προηγούμενη αγωνιστική αλλά στο τέλος προδόθηκε από τα λάθη και την κούρασή της, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1.

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ, υπάρχουν ελπίδες για να βρεθεί στην πρώτη 24αδα αλλά θα χρειαστούν μεγάλες υπερβάσεις.

Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 300

Μία τέτοια είναι η επικράτηση απέναντι στη Μάνστεστερ Σίτι και η Novibet προσφέρει τη νίκη της ΑΕΚ σε απόδοση 300.

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Οι «κιτρινόμαυροι» ξέρουν ότι έχουν τον ρόλο του αουτσάιντερ με αντίπαλο μία υπερδύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Πηγαίνουν όμως στο Μάνστεστερ με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία για ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στην πρόκριση.

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