Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως η FIFA δίνει 50.000$ τον μήνα για ένα γραφείο στον Πύργο Τραμπ που δεν χρησιμοποιεί κανείς.

Δεν σταματούν τα δημοσιεύματα αναφορικά με τις οικονομικές ατασθαλίες της FIFA, καθώς μετά τις αναφορές για απόκρυψη των πραγματικών απολαβών του Τζάνι Ινφαντίνο, νέα ρεπορτάζ βάζουν στο μικροσκόπιο για μία ακόμη φορά τη σχέση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η FIFA πληρώνει ενοίκιο 50.000$ τον μήνα για γραφείο στον 17ο όροφο του Πύργου Τραμπ στη Νέα Υόρκη, το οποίο ωστόσο είναι άδειο και δεν χρησιμοποιείται από κανέναν!

Μάλιστα, το συμφωνητικό που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πλευρές φέρεται να έχει διάρκεια μέχρι το 2033, με την οικογένεια Τραμπ να βγάζει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια δολάρια χάρη στο εν λόγω deal. Το συμβόλαιο υπογράφηκε το 2025, με τον Έρικ Τραμπ να υποδέχεται τότε με ενθουσιασμό τον ερχομό της Ομοσπονδίας στο κτίριο, εντούτοις άνθρωποι της FIFA τονίζουν πως ο χώρος δεν έχει καμία απολύτως χρησιμότητα.

Η Ομοσπονδία έχει δύο γραφεία στο Μαϊάμι και όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, δεν υπάρχει καμία πρόθεση επέκτασης στη Νέα Υόρκη, κίνηση η οποία θα είχε και λογική από φορολογικής άποψης. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς, πως η συμφωνία εξυπηρετεί, πιθανότατα, άλλους σκοπούς...