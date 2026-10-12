FIFA: Κατηγορείται ότι απέκρυψε τον πραγματικό μισθό του Ινφαντίνο
Ο της FIFA , Τζάνι Ινφαντίνο, αντιμετωπίζει νέο κύκλο ελέγχων μετά από έρευνα που διεξήγαγε οι «Times», η οποία αποκάλυψε πως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έλαβε εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές, πέραν του επίσημου δηλωμένου μισθού και των μπόνους του.
Αναλυτικότερα, η έκθεση που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα ισχυρίζεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις των ΗΠΑ για την «FWC2026 US Inc», η εταιρεία που ίδρυσε η FIFA για τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που διεξήχθη στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, κατέγραψαν μια επιπλέον πληρωμή 1,76 εκατομμυρίων δολαρίων (1,58 ευρώ ευρώ) στον Ινφαντίνο το 2024, με το ποσό αυτό να μη συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές δηλώσεις της FIFA .
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο επίσημος δηλωμένος μισθός του Ινφαντίνο για το 2024 στην Ελβετία ήταν 4.274 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, που ισοδυναμεί με περίπου 4,6 εκατομμύρια ευρώ.
Η έκθεση ισχυρίζεται επίσης, ότι μέρος της πρόσθετης χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη εξόδων που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής του προέδρου στο Μαϊάμι, το μέρος που η FIFA εγκατέστησε την κύρια επιχειρησιακή της βάση για το Μουντιάλ του 2026.
Μεταξύ των αναφερόμενων εξόδων ήταν η ενοικίαση μιας παραθαλάσσιας έπαυλης που ανήκε στον πρώην διευθυντή σύμβουλο της Google, Έρικ Σμιτ . Η αξία του ακίνητου φέρεται να βγαίνει σε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ, με το μηνιαίο κόστος ενοικίασης δεν έρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Έρευνα των Times δείχνει ότι ο πρόεδρος της FIFA έλαβε εκατομμύρια σε αδήλωτες πληρωμές, με ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής στο Μαϊάμι https://t.co/b9XVp2diQU https://t.co/GK3XaGxCtP— The Times και Sunday Times (@thetimes) 12 Οκτωβρίου 2026
Θυμίζουμε ότι ο Ινφαντίνο σκοπεύει να διεκδικήσει άλλη μια θητεία ως πρόεδρος της FIFA , πράγμα που σημαίνει ότι οι τελευταίες κατηγορίες θα μπορούσαν να εντείνουν τον έλεγχο γύρω από την ηγεσία του ενόψει των επόμενων εκλογών.
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