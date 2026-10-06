Το αντίο στην «Αλμπισελέστε» που κανείς δεν ήθελε να έρθει!

Η Αργεντινή υποδέχεται στο Μονουμεντάλ το Μπενίν σε μία φιλική αναμέτρηση και όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αναμένεται να πει το δικό του αντίο στον Λιονέλ Μέσι.

Ο θρύλος της «αλμπισελέστε» δίνει το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της εθνικής του και το στάδιο αναμένεται κατάμεστο. Μπορεί να πρόκειται για φιλική αναμέτρηση αλλά τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα σε αυτήν.

«Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Μέσι», δήλωσε μεταξύ άλλων ο εκλέκτορας της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι και ποιος δεν θα συμφωνήσει μαζί του.

Το Μονουμεντάλ αναμένεται να ζήσει ιστορικές στιγμές. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Αργεντινή ετοιμάζεται για «πάρτι» ώστε να αποχαιρετήσει τον κορυφαίο ίσως που φόρεσε τη φανέλα της. Το σκορ πολλαπλών επιλογών (4-0,5-0, 6-0) προσφέρεται σε απόδοση 2.62 στη Novibet.

Το αποτέλεσμα βέβαια είναι το τελευταίο που μετράει σε αυτή την αναμέτρηση. Ο κόσμος θα δει για τελευταία φορά τον Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής.

Ο Pulga δεν βρέθηκε στην αποστολή για το ματς με την Μπουρκίνα Φάσο, στο οποίο η Αργεντινή επιβλήθηκε με 7-0 και ετοιμάζεται για το δικό του Last Dance. Μετά από 207 συμμετοχές, που θα γίνουν 208, 125 γκολ, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, 2 Κόπα Αμέρικα και αμέτρητες στιγμές μαγείας, ο Μέσι αποχαιρετά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Είναι εμφανές ότι πλησιάζει και το συνολικό του αντίο από το ποδόσφαιρο και οι στιγμές απόλαυσης βλέποντας τον δεν θα είναι πολλές ακόμα.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial