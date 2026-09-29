Στην πρεμιέρα του φιλικού τουρνουά αγώνων η Εθνική Παίδων γνώρισε την ήττα στο φινάλε από τη Σλοβακία (1-2).

Στην Τσεχία, όπου διεξάγεται το τουρνουά φιλικών αγώνων για την πρώτη και ιστορική συμμετοχή της Εθνικής Παίδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί.

Η Σλοβακία προηγήθηκε με γκολ του Βισένα στο 49, όμως ο Σούβλατζης βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και έφερε το ματς στα ίσα στο 77'. Στο 88' ο Πρεκόπ σκόραρε και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Η σύνθεση της Εθνικής: Κυριαζής, Ζόγκου, Τσίγκας, Λάβδας, Χαλδέζος, Ρεφατλάρι, Μπινιάρης, Σιώζιος, Βασιλειάδης, Νεμπής, Κώστογλου.

Αγωνίστηκαν και οι: Πουλόπουλος, Σούβλατζης, Καραγγελής, Παπαδάκης, Γούσιος, Φιλιππιάδης, Ψυρούκης, Μωϋσιάδης, Παπασαραφιανός, Αργυρίου.

Το πρόγραμμα των επόμενων φιλικών αγώνων:

2ος Αγώνας: Ελβετία - Ελλάδα | Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2026 16:00 (τοπική ώρα)

3ος Αγώνας: Τσεχία - Ελλάδα | Ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου 2026 11:00 (τοπική ώρα)