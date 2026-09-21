Βαγιαδολίδ: Μαροκινός κρύφτηκε κάτω από το πούλμαν για να πάει Ισπανία

Βαγιαδολίδ: Μαροκινός κρύφτηκε κάτω από το πούλμαν για να πάει Ισπανία

Γιάννης Πολιάς
Βαγιαδολίδ: Μαροκινός κρύφτηκε κάτω από το πούλμαν για να πάει Ισπανία

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Ένας 17χρονος Μαροκινός επιχείρησε να περάσει στην ηπειρωτική Ισπανία κρυμμένος κάτω από το πούλμαν της Βαγιαδολίδ.

Ένα περιστατικό ενδεικτικό της μεταναστευτικής και ανθρωπιστικής κρίσης που επικρατεί στη Θέουτα σημειώθηκε το Σάββατο (19/9), με ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως 17χρονος Μαροκινός εντοπίστηκε να προσπαθεί να περάσει στην ηπειρωτική Ισπανία κρυμμένος κάτω από το πούλμαν της Βαγιαδολίδ!

Οι Μπλανκιβιολέτας βρέθηκαν στην πόλη για να αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα για τη Segunda Division και ο έφηβος άδραξε την ευκαιρία και πιάστηκε από τον άξονα του οχήματος. Όσο η αποστολή της ομάδας κατευθυνόταν στο λιμάνι για να περάσει ξανά στην ιβηρική χερσόνησο, οι επιβαίνοντες άκουσαν κραυγές βοήθειες και αφού το λεωφορείο σταμάτησε, εντοπίστηκε ο Μαροκινός.

Ο ανήλικος είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, προτού τον αναλάβουν οι αρχές προκειμένου να ακολουθηθεί η απαραίτητη διαδικασία.

     

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