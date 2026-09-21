Βαγιαδολίδ: Μαροκινός κρύφτηκε κάτω από το πούλμαν για να πάει Ισπανία
Ένα περιστατικό ενδεικτικό της μεταναστευτικής και ανθρωπιστικής κρίσης που επικρατεί στη Θέουτα σημειώθηκε το Σάββατο (19/9), με ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως 17χρονος Μαροκινός εντοπίστηκε να προσπαθεί να περάσει στην ηπειρωτική Ισπανία κρυμμένος κάτω από το πούλμαν της Βαγιαδολίδ!
Οι Μπλανκιβιολέτας βρέθηκαν στην πόλη για να αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα για τη Segunda Division και ο έφηβος άδραξε την ευκαιρία και πιάστηκε από τον άξονα του οχήματος. Όσο η αποστολή της ομάδας κατευθυνόταν στο λιμάνι για να περάσει ξανά στην ιβηρική χερσόνησο, οι επιβαίνοντες άκουσαν κραυγές βοήθειες και αφού το λεωφορείο σταμάτησε, εντοπίστηκε ο Μαροκινός.
Ο ανήλικος είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, προτού τον αναλάβουν οι αρχές προκειμένου να ακολουθηθεί η απαραίτητη διαδικασία.
🚨 Confirma @amoncope la información de Radio Marca Valladolid— El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 21, 2026
🚌 En el trayecto de vuelta del Valladolid desde Ceuta, un menor de 17 años se coló entre el eje de las ruedas y el chasis
🛣️ Consiguió aguantar hasta Jerez
🐕 Los perros de la Guardia Civil no detectaron al joven… pic.twitter.com/cMXLuKhYak
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