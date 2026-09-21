Θαύμα, γιατί ο ΠΑΟΚ του 2026 τέτοια ματς ΔΕΝ τα κέρδιζε…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο blog του στο Gazzetta για το 1-3 του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο σε αγώνα που στράβωσε πάρα πολύ, αλλά στο τέλος δεν ήρθε η γκέλα όπως πολλοί περίμεναν.

Διπλό του ΠΑΟΚ με τέτοιο τρόπο; Εξέλιξη… Κέρδισε ο Δικέφαλος ένα παιχνίδι που πήγαινε έτσι με τόσα πολλά αρνητικά σημάδια στην εξέλιξη του; Κι όμως…

Μία εικόνα στο τέλος αυτής της αναμέτρησης Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 1-3: Βάζει το γκολ ο Σορετίρε και στον πάγκο ΚΑΝΕΙΣ δεν πανηγυρίζει! Είναι όλοι σοκαρισμένοι! Πόσο ΠΑΟΚ και πόσο 2026…

Όλοι μα όλοι οι ΠΑΟΚτσήδες βλέποντας χθες αυτό το ματς το ίδιο πράγμα ένιωθαν: Μεγάλη ικανοποίηση για το πρώτο μέρος όπου μόνο η ομάδα του Λίσι έπαιζε και υπήρχε στο γήπεδο. Η απόλυτη κυριαρχία και ούτε υποψία αντίδρασης ή αμυντικής απειλής! Έγινε όμως το 1-2 από το τρίτο κόρνερ-δώρο των ασπρόμαυρων και μετά… όλα έδειχναν γκέλα! Τα σημάδια και εν μέρη η εικόνα! Απ’ όπου κι αν το σκεφτόσουν το ίδιο συμπέρασμα έβγαινε!

Καταγράφουμε:

- Πριν το ματς και ενώ έλειπαν πέντε σημαντικοί παίκτες, ξαφνικά έμειναν έξω Τάισον και Κόστα!

- Πριν τον ΠΑΟΚ είχαν κερδίσει όλοι οι άλλοι μεγάλοι και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις σκέφτεσαι ποιος θα την «πατήσει»

- Τρία κόρνερ-δώρο με τους Κένι και Ζίβκοβιτς να βγάζουν την μπάλα μόνοι τους έξω! Όπως στο 3-2 στον τελικό κυπέλλου που ο ΟΦΗ δεν περνούσε το κέντρο από το 50’ αλλά έτσι έκανε το τρίτο γκολ! Κάπως έτσι και χθες, από το πουθενά και χωρίς τίποτα ο ΠΑΟΚ ζωντάνεψε τον Παναιτωλικό και έβαλε στην εξίσωση τον κόσμο των γηπεδούχων!

* Ο τραυματισμός του Τάχα Άλι! Πρώτα «κατάφερε» να ταρακουνήσει τον προβληματικό ώμο του στην κωλοτούμπα του πανηγυρισμού του (φοβερά πράγματα) και μετά σε άλλη μία πτώση!

* Λίγο μετά και από το πουθενά, εντελώς μόνοι τους τραυματίζονται Παβλένκα και Ελουστόντο! Αυτά, όλα αυτά μαζί, δεν γίνονται ούτε σε ταινίες!

* Παρ΄όλα αυτά και παρά την εικόνα που άλλαξε, ο Παναιτωλικός ΔΕΝ έχει ευκαιρίες, παρά μόνο δυο τελικές! Κι αυτό ανησυχητικό…

* Μετά το 90’ δύο φορές ο Σανταμαρία και μία ο Ούγκρεσιτς πουλάνε μπάλες σε κόντρα επιθέσεις του ΠΑΟΚ τέσσερις με δύο και πέντε εναντίον δύο, όταν και έπρεπε να παγώνουν το ματς!! Εεεεε, εκεί πλέον λες ότι… θα την «πατήσω».

Κι εκεί που όλοι έβλεπαν τα σημάδια και την γκαντεμιά που «έδερνε» τον ΠΑΟΚ πιστεύοντας ότι θα έρθει η στραβή, λογικά κάπου εκεί ο Θεός λυπήθηκε τον ΠΑΟΚ! Έγινε -με το ζόρι- το 1-3 και φυσικά αντί για χαρά (ακόμη και στον πάγκο) προκύπτει ανακούφιση. Ένας αναστεναγμός και όχι χαμόγελο μετά από μία ακόμη δοκιμασία.

Έγιναν πολλά στραβά και σ’ αυτό το ματς, αλλά η ομάδα δεν έπρεπε να βγάλει τέτοια φοβική νοοτροπία. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ για τρίτο ματς αμύνθηκε καλά και φάσεις δεν δέχθηκε! Γονάτισε, λύγισε, γύρισε πίσω αλλά οι τελικές ήταν 3-15! Μετά τον Άρη και τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ αμυντικά είχε καλούτσικη εικόνα σε αυτό το κομμάτι και σε τρίτο παιχνίδι. Ας κρατήσουμε αυτό, ας κρατήσουμε την τέταρτη νίκη στο πιο δύσκολο πρόγραμμα των μεγάλων και ας ξεκουραστούμε για αρκετές μέρες μέχρι να ξεκινήσει η δουλειά για να δούμε έναν άλλο ΠΑΟΚ!

* Την περασμένη εβδομάδα ο Γρηγορίου στην τηλεόραση είπε πέντε φορές… «δεν ξέρω αν είναι πέναλτι, δεν ξέρω αν είναι κάρτα, δεν ξέρω… δεν ξέρω». Μετά του είπαν για τη συνέντευξη Τύπου να μην απαντήσει γιατί ποιος ξέρει τι θα έλεγε για πράγματα που ήταν φανερό ότι δεν πίστευε…

Χθες ο Αναστασίου κόλλησε επί πολλά δευτερόλεπτα γιατί… κάτι ήθελε να πει και τελικά είπε για κάρτες! Κι όλα αυτά για τον ΠΑΟΚ φέτος που θα έχει ΚΑΚΕΣ διαιτησίες ακόμη και στον ΠΑΟΚ Β!

Περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία τον Πολυχρόνη στο Βόλος-ΑΕΚ μετά το ΠΑΟΚ-ΟΦΗ στο κύπελλο που «έπαιξε» τους Κρητικούς με φοβερή επιμονή. Χθες είδαμε με πόση… χαρά τιμώρησε τον Κάργα πριν πέσει ο Γιόβιτς, σε φάση που ο αμυνόμενος έχει καρφωμένα πόδια κάτω. Ο Ιβάν Σαββίδης τα μαζεύει όλα αυτά και περιμένουμε τι θα κάνει στο τέλος ή πολύ νωρίτερα…

Εννοείται ότι στο πρώτο λεπτό υπάρχει παρατεταμένο κράτημα στον Εντιαγέ και χτύπημα στη μηρό του, εντός περιοχής. Δεν έπεσε και τον τιμώρησαν γι αυτό! Δεν του έδωσαν πέναλτι!

* Ο γιατρός του ΠΑΟΚ χρειάζεται -επειγόντως- γιατρό! Ψυχολόγο κατά προτίμηση. Αυτά που ζει με τα ατυχήματα των παικτών είναι για βιβλίο! Μόνος του διάστρεμμά ο Γιαννούλης περπατώντας, μόνος στο πανηγυρισμό ο Τάχα Άλι, μόνοι τους Παβλένκα και Ελουστόντο! Τι άλλο θα γίνει;

* Μπασκετικά ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται ανταγωνιστικός από την πρώτη μέρα της φετινής περιόδου! Ο Τρινκέρι είναι σοφός και καθηλώνει με κάθε του λέξη! Από εκεί και πέρα κατάλαβε κι εκείνος από ένα απλό φιλικό, ότι χρειάζεται πολλή δουλεία ΚΑΙ εκτός γηπέδων για να ισορροπήσει λίγο η κατάσταση και η δίκαιο αντιμετώπιση με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός!