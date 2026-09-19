Κούτσιας: Σκόραρε δις στην πρώτη νίκη της Φαμαλικάο του Καρβαλιάλ
Ο Γιώργος Κούτσιας βρήκε δύο φορές το δρόμο για τα δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη της Φαμαλικάο με 4-0 επί της Νασιονάλ, φτάνοντας τα πέντε γκολ στο φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα.
Ο 22χρονος επιθετικός πήρε φανέλα βασικού από τον άλλοτε τεχνικό του Ολυμπιακού, Κάρλος Καρβαλίαλ και στο 7ο λεπτό άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό τελείωμα. Επτά λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Σορίσο να σκοράρει, με τον Βραζιλιάνο να δίνει αέρα δύο τερμάτων για τη Φαμαλικάο.
⚽ GOLO— VSPORTS (@Vsports_pt) September 19, 2026
G. Koutsias 7'
I Liga (#7) | Nacional 0-(1) Famalicão#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2627 #JORNADA7 #CDNFCF #CDN #FCF
Todos os vídeos 👉 https://t.co/lPnEggWYsE pic.twitter.com/ioiC0o2Ebf
Ο Κούτσιας, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο 40' ο Ντε Αμορίμ πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα και τροφοδότησε τον Έλληνα φορ, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Μαρίν και με ψύχραιμο πλασέ στην αριστερή γωνία έκανε το 0-3. Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε ο Σορίσο στην αντεπίθεση, με τη Φαμαλικάο να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και να φεύγει με ένα... χρυσό «διπλό».
⚽ GOLO— VSPORTS (@Vsports_pt) September 19, 2026
G. Koutsias 40'
I Liga (#7) | Nacional 0-(3) Famalicão#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2627 #JORNADA7 #CDNFCF #CDN #FCF
Todos os vídeos 👉 https://t.co/lPnEggWYsE pic.twitter.com/2gkVDLbqjZ
Αξίζει να θυμίσουμε πως ο Κούτσιας είναι βασικό «γρανάζι» της εθνικής Ελπίδων και έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή με τη Γαλανόλευκη. Καθώς το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη έχει ακόμα τρία σημαντικά ματς για να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για το EURO U 21 2027.
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